Durán hará publicas el viernes las imágenes de quienes intentaron quemar su casa

El alcalde de Vilanova, el popular Gonzalo Durán, hará publicas el viernes las imágenes de quienes intentaron prender fuego a su casa en septiembre de 2021. En rueda de prensa esta mañana, rodeado de miembros de su partido y vecinos en su apoyo, dijo estar cansado y decepcionado por la que tildó de infructuosa investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, que más de un año después sigue en punto muerto, a pesar de existir imágenes e indicios bastantes, señaló, para poder identificar a la pareja que lanzó una maceta llena de pastillas incendiarias al interior de su casa, por una ventana.

La gota que colmó el vaso fue un intento similar de prender fuego a su coche, este fin de semana, lanzando contra él pastillas de encedido de barbacoa y una botella de gasolina. También esta vez hay imágenes del hombre que trató de quemar su coche.

Durán avanza que el viernes hará públicas las imágenes de las cámaras de seguridad de su vivienda. Lo hará "con la máxima difusión", a través de los medios de comunicación, pero también a todos los medios a su alcance, incluso valora hacer uso de una gran pantalla en la vía pública: "Pondremos las imágenes varios días en bucle para que todos puedan verlas". "Las imágenes son mías y puedo hacer con ellas lo que me dé la gana", sentenció. No las publicó antes "porque la Guardia Civil me recomendó no hacerlo, para no perjudicar la investigación". Pero "ahora que se archivó", el regidor cree que es la forma de que, al menos, todo el pueblo vea con claridad a la pareja, hombre y mujer, que "claramente" se ve cómo atentaron contra su domicilio.

"Por mucho que lleven la cara tapada", con gorra y mascarilla, "se les conoce perfectamente. Que todo el mundo los vea". "Son perfectamente identificables, también por cómo visten", en especial la sudadera de la mujer, así como "su característica forma de andar". "Las hago públicas también por mi responsabilidad como alcalde, que es velar por la seguridad de todos", convencido de que "quien tiene este vicio", el de prender fuego a propiedades, "va a volver a hacerlo. No hay dos sin tres" y teme que si hasta ahora ha sido él, estos "criminales" puedan seguir intentándolo contra cualquier vecino o persona con la que tengan la más mínima discrepancia. "Hay dos criminales sueltos, no podemos vivir así". "La sensación es de desprotección", lamentó.

Empresa privada de investigación

Como quiera que la Guardia Civil no ha resuelto el caso y el juzgado lo ha archivado, Durán ha contratado en las últimas semanas a una empresa privada de peritos que están examinando todos los indicios de criminalidad existentes. La idea del alcalde es que, cuando tenga el informe de esta empresa, lo presentará ante el juzgado, para intentar reabrir la causa. Ya aclaró que esta investigación "la pago yo, Gonzalo Durán, no el Ayuntamiento", por lo que pueda decir "la oposición".

Las dos escenas

El regidor dio detalles de ambas tentativas de daños a sus propiedades. En el intento de quemar su casa, las imágenes recogieron cómo, sobre las 5 de la madrugada, la mujer le señala la ventana de la casa al hombre. Se van y vuelven con el artefacto incendiario "cinco minutos más tarde", lanzándolo contra la casa. La sospecha de Durán es clara. "Una pareja de 20 a 40 años, que se van a buscar el artefacto a su casa y vuelven a los 5 minutos... Quiere decir que la casa donde fueron está a dos minutos de la mía, en un radio de 300 metros". "En un pueblo pequeño, no es difícil dar con ellos", recriminó a la Guardia Civil.

En el reciente intento de quemar su coche, este fin de semana, las imágenes muestran a un varón cuya complexión sería compatible con el mismo hombre de la escena de 2021. Delgado, joven. "Era un tío con pantalón de chándal con raya blanca por el lado. Si nos oye decir esto, que sepa a ciencia cierta que hay imágenes de él". Apostado en la carretera de Cambados a Vilagarcía, descubrió el Mercedes del alcalde, que llevaba unos días aparcado frente a un taller donde suele repararse. En el vídeo se ve cómo el hombre "de forma repetida, cuando pasaba un coche dirección Cambados, se escondía detrás de un muro. Y después lo seguía intentando": Prender fuego al vehículo con las pastillas y el líquido inflamable. Llegó a conseguir hacer fuego, pero en ese momento la casualidad quiso que pasase por la zona una patrulla de la Guardia Civil, que "vio el fuego, vio escapar a esta persona y pararon las llamas".

El alcalde contó que había llevado a reparar el coche después de que este sufriera unas averías en la electrónica, tras ser sometido a agua cuando revisaba puntos de inundación con Protección Civil durante los últimos temporales. Estaba a la espera de una pieza y por eso descansaba aparcado en el exterior del taller.

Durán no hará públicas las imágenes de ese día porque la cámara que capturó esta escena no es suya, sino de un establecimiento de la zona. Aún así, esa grabación obra ya en poder de la Guardia Civil, que se encuentra investigando el caso.

Llamada de la Subdelegada

Durán también reveló que, tras el intento de prender fuego al coche, recibió este fin de semana la llamada de la subdelega del Gobierno, cosa que no pasó cuando ocurrió el intento contra su casa. Me dijo que "estamos trabajando" y le dije "mira, no". También recibió la llamada de un mando de la Guardia Civil, "que estaban investigando mucho", dijo exprensando sus dudas al respecto. Igualmente, dijo haber recibido llamadas o mensajes de solidaridad y consternación por parte de cargos públicos como el presidente de la Xunta, el delegado territorial y alcaldes, mayoritariamente del PP, pero también de otras formaciones.

Agradeció especialmente la condena pública emitida por el PSOE de A Illa y trasladó también, públicamente y por teléfono, su apoyo al alcalde isleño, el sociliasta Carlos lglesias, que ha denunciado una agresión de un vecino por la que ha acabado con la clavícula rota. Preguntado por la condena que también transmitieron PSOE y Gañemos Vilanova a preguntas de este Diario, agradeció el mensaje de Elena Cores (Gañemos), pero no opinó lo mismo del socialista Javier Dios. Durán tiene clavada la tibieza mostrada por los dirigentes del socialismo local cuando atentaron contra su casa. "Dijeron que era una gamberrada, restándole importancia". "Llegaron a decir que si había sido yo el que prendió fuego a mi casa. La exalcaldesa de Cambados felicitando un comentario desafortunado en redes sociales. Y la subdelegada del Gobierno diciendo que no había ninguna pista, pero que se descartaban los motivos políticos" de aquella intentona de incendio, recordó molesto.

Posible móvil político

Durán tiene claro que el móvil de ambos intentos incendiarios descansan en su condición de alcalde. "No creo que sea por ser yo médico". "Hay más médicos en el pueblo y no le intentan quemar la casa". Negó, además, tener cualquier tipo de problema o desavenencia con esa pareja, "ni con ningún vecino".

Manifestó que esto no está condicionado su vida personal, pero sí "ha causado problemas graves a mi familia". El coche "lo tengo aparcado en el mismo sitio. Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son capaces de protegernos, que quemen el coche. Estoy harto". Todavía hubo más críticas al instituto armado: "Me sorprendió ya desde un principio que la Guardia Civil no era muy partidaria de que hablásemos de atentado, cuando pienso que esto es su definición, prenderle fuego a la casa de un cargo público", opinó. "No han hecho todo lo necesario" para esclarer el caso, sentención rotundo.

Desde el PP local, Javier Tourís mostró el total apoyo del partido al alcalde. El PP provincial también acaba de emitir un comunicado de condena a las "agresións e ataques aos alcalde de Vilanova e A Illa".