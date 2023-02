Durán llama “María José, no vales” a la candidata del PSOE y le recomienda “quédate en casa”

El alcalde y candidato popular de Vilanova, Gonzalo Durán, realizó ayer una dura comparecencia para valorar la reciente presentación de la edil socialista y expatrona mayor, María José Vales, como candidata del PSOE. El popular, reiterándose a lo largo del acto en un juego de palabras, no dudó en llamar “no vales” a la socialista y llegó a recomendarle “quédate en casa, porque si no vales para la Cofradía, no vales para el Ayuntamiento. Y tú sabes que no vales”.



Durán se deshizo en descalificaciones contra la socialista: “La candidata, que no valía para patrona mayor, ahora pretende valer para alcaldesa”. “Es una broma”. “Todos sabemos cómo salió de la Cofradía”, dijo, añadiendo que había dejado tal institución “empufada”. “Yo, encantado que la presenten a ella a la Alcaldía”, “parece que fue idea mía”, dijo afirmando que le beneficiará competir electoralmente con una rival como Vales. “Ya se ve lo que le da la cabeza al PSOE”.



La otra parte de la comparecencia fue para cargar contra la Diputación y el PSOE. “No tienen derecho a reírse de los vecinos”, afirmó. “Me parece una desvergüenza total y absoluta”, dijo, “que ese venga a Vilanova a decir que se va a hacer la carretera de Baión”, cuando “todos sabemos” que “en 2015, la Diputación se llevó el dinero para hacer una grada a Balaídos, que era más necesaria que una carretera que es peligrosísima”, declaró. También le pareció “un chiste” que los socialista comprometan aceras para Ousensa. “En ocho años en la Diputación, no han hecho un solo metro de aceras en Vilanova”. Al otro lado puso los “6 kilómetros de sendas que hizo la Xunta”. También reprocharon que el PSOE se “apropie” de la idea de desarrollar O Terrón, “cuando hace años votaban en contra”.



Javier Tourís afeó a Carmela Silva que llamase “Vilaboa” a Vilanova y pidió por ello “respeto”.