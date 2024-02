Ecoloxistas en Acción desplegó su operativo de brigadas de limpieza en la playa de Canelas

Ecoloxistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que anuncia el mantenimiento de su operativo de voluntariado de limpieza de playas, una vez que se continúan retirando pellets y otros residuos plásticos en cada intervención. Bajo esta iniciativa, en la jornada de ayer los voluntarios retiraron varios sacos de residuos plásticos en la playa de Canelas, en Portonovo.



Por otra parte, desde la asociación ecologista señalan que sí se aprecia una reducción de la llegada de los pellets a las costas y playas gallegas. Sin embargo, lejos de los mensajes que buscan minimizar los impactos de los plásticos, según señalan desde la organización, advirten que el hecho de que no haya más avistamiento de pellets en las playas no es necesariamente una buena noticia, “pois boa parte do material continúa no mar, onde non se pode recoller, ou está soterrado baixo a area”, subrayan. Por ello, piden mayor concienciación sobre el asunto en la sociedad y en los representantes políticos para abordar este tema. l