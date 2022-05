La empresa de la basura de Meis acude al contencioso, pero la nueva recogida podría arrancar en julio

El portavoz del Partido Popular de Meis, José Luis Pérez, preguntó en Pleno en qué estado se encontraba el nuevo contrato de la basura, ya que el municipio había emprendido los trámites para sumarse al servicio mancomunado que ya disfrutan Vilanova y Cambados. La alcaldesa, Marta Giráldez, contesó al popular que confían en poder iniciar este nuevo servicio a partir del mes de julio.





Y ello, atacó la socialista, “porque o seu compañeiro, Luis Aragunde (portavoz del PP de Cambados), despois de recurrir varias veces en vía administrativa para demoralo todo, non acudiu finalmente á via contenciosa”. Sí planteó recurso en esta jurisdicción contenciosa-administrativa la empresa que hasta ahora venía prestando el servicio de basura en Meis. A ella se refirió Giráldez como “a empresa que vostede (por José Luis Pérez) contratara a dedo cando era alcalde. Esa si está en vía contenciosa”. A pesar de ese recurso en trámite, confía en que el inicio del nuevo contrato no se demore más. La alusión en tales términos no gustó al popular, que pidió que ese comentario quedase reflejado en acta. Defendió entonces la legalidad del contrato de su etapa, llamando “mentireira e trapalleira” a Giráldez, de quien dijo “non me chega á sola do zapato”. Fue el momento más tenso y de mayor jaleo en la sesión. En cualquier caso, el nuevo servicio de recogida de basura podría comenzar en julio, pero los nuevos contenedores tardarán algo más, no antes de agosto.





Facturas atrasadas

El Pleno también dio luz verde, gracias a la abstención del Bloque, a un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas pendientes, por valor de 1.251 euros, y también una liquidación pendiente con la Mancomunidade do Salnés, por importe de 32.187 euros.