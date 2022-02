El enrarecido clima político de Vilanova liquida el primer Pleno ordinario del año en tan solo cinco minutos

Cinco minutos, no es una frase hecha, lo fueron de reloj. Fue lo que ocupó ayer el Pleno ordinario de Vilanova, el primero del año, en una sesión atípica, otra más, en la que el alcalde redujo a la mínima expresión posible el diálogo con la oposición. Si a eso se suma que ningún grupo presentó mociones —situación inédita en este mandato— y que el orden del día incluía tan solo cinco puntos, solo dos con votación, se empieza a perfilar lo que ocurrió ayer en el salón de sesiones. Una cita en la que, pese a su brevedad, volvieron a quedar claras dos cosas: Que la gestión económica sirve de munición a la oposición y que el clima político es de todo menos normal.



El principal punto del orden del día fue una corrección económica de presupuestos anteriores a 2017. Se trataba, básicamente, de facturas incluidas en cuentas de ejercicios ya cerrados que había que corregir, bien por errores detectados, bien por anulaciones, prescripciones, duplicados o incluso pérdida de documentos, denunció la oposición.



Fue este motivo por el que presentaron batalla PSOE y Gañemos, en un Pleno con ausencia del BNG. El socialista Javier Dios comenzó afeando que la gestión económica del grupo de gobierno llevase a tales extremos, los de tener que presentar este tipo de correcciones y los perjuicios que esto acarrea a proveedores y demás agentes que contratan con el Ayuntamiento. “Os acreedores e empregados teñen dereito a cobrar as súas débedas e non teñen por que estar enriba continuamente do Concello porque non se lles paga”, recriminó.



Desde Gañemos, Elena Cores consideró además “grave” que “se perdan expedientes”, “non é entendible”, como no lo es, afirmó, que el Ayuntamiento tarde tanto tiempo en pagar sus obligaciones “que as facturas rematen prescribindo”. Ambos grupos anunciaron su voto negativo a esta corrección, en rigor, una baja de saldos de ejercicios cerrados.



Tocaba entonces la réplica, explicación o respuesta del gobierno local, pero no la hubo. El alcalde volvió a evitar entablar diálogo alguno con la oposición y abrió directamente el turno de votación, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta de su grupo popular.









Tampoco en los ruegos





Los puntos anteriores eran daciones de cuenta y la aprobación de actas, así que, ante la destacada ausencia de mociones, se pasó directamente a ruegos y preguntas. Elena Cores volvió a intentarlo aquí y preguntó, recurriendo a la ironía, si los expedientes de las dietas que perciben los concejales del PP también se extravían, como había ocurrido con el anteriormente referido. Solo obtuvo un lacónico “no me consta” de Durán, antes de que diese por terminada la sesión ordinaria más breve que se recuerda. El ruego del PSOE para que se amplíe el soterrado de cableado en el centro urbano no obtuvo respuesta y la petición de datos que hizo Gañemos sobre un terreno que se está cerrando en A Pantrigueira solo consiguió el compromiso de un futuro informe.



El alcalde decidió hace unos meses cortar relaciones con la oposición, después de que ninguno de los grupos condenase públicamente el lanzamiento de un artefacto incendiario contra su vivienda. Ocurrió en medio de un clima político ya tenso de antemano, después de que el alcalde fuese condenado por un delito leve de falta de respeto y consideración debida a la autoridad por llamar a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, “chacha para todo” de Abel Caballero. La sentencia es firme, pero Durán recurrió a la vía del recurso de amparo ante el Constitucional.