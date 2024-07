A Autovía do Salnés rexistrou esta tarde un aparatoso accidente de tráfico. Foi cara ás 16:40 horas, no termo municipal de Meis, e tratouse do envorco dun vehículo.

Así o confirmaron desde o 112 Galicia que, á súa vez, alertou ao 061 para o traslado dos feridos, ademais de Protección Civil de Meis, GES de Sanxenxo e mantemento de estradas. O suceso e o operativo provocaron importantes retencións no vial nun momento de tráfico cara as praias.