El esclarecimiento de delitos en A Illa creció un 300 % en los primeros meses del año

A Illa de Arousa celebró ayer su junta local de seguridad, con datos que sitúan al municipio como uno de los “máis seguros” de la provincia. Así lo aseguró la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, que presidió la junta en compañía del alcalde, Carlos Iglesias.



Larriba hizo referencia al “alto índice de esclarecimiento de infracciones”. De esta forma, A Illa, durante los cinco primeros meses de este 2022, registró un aumento del 300 % en los casos esclarecidos, con respecto a las cifras para el mismo periodo del año pasado.



Además, es bajo el número de delitos que se registra. Actualmente, se contabiliza una infracción penal aproximadamente cada tres días, una “ratio moi inferior ao doutras zonas de Pontevedra”, indicó Larriba. Ello llevó a la subdelegada a “asegurar que estamos nunha localidade moi segura e tranquila”.





Refuerzo en verano





La junta local de seguridad contó con presencia de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en el municipio. Así, además de la Policía Local, ayer acudió al encuentro el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal.



Tras esta reunión se indicó que, aprovechando la proximidad que ofrece el nuevo puesto de atención a la ciudadanía que la Guardia Civil abrió hace poco en el vecino municipio de Vilanova de Arousa, este instituto armado “reforzará a presenza” en A Illa durante el verano. Particularmente lo hará “durante os eventos festivos”, con el objetivo de “atender do mellor xeito posible as necesidades de seguridade de cidadáns e visitantes, debido á importancia turística deste concello e ao aumento da súa poboación e afluencia nuns meses estivais que se agardan moi intensos”, declaró Larriba. Desde la Subdelegación valoraron A Illa como uno de los municipios con mayor afluencia turística de la provincia y de Galicia, de ahí la necesidad de reforzar los dispositivos de seguridad ciudadana, sobre todo en fechas y eventos señalados.



La subdelegada del Gobierno también agradeció la “coordinación que levan a cabo a Garda Civil e a Policía Local no municipio durante todo o ano, pero especialmente durante esta época para velar pola seguridade de todos”.