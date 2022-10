El escritor Luis A. Mestre será homenajeado en O Grove en el 101 aniversario de su muerte

El escritor Luis Antonio Mestre será homenajeado este sábado en el Auditorio, coincidiendo con el 101 aniversario de su muerte, en un evento que contará con diferentes actividades para rememorar su figura y su legado en la localidad meca, especialmente a nivel cultural y patrimonial.



Entre los actos previstos, destaca la presentación del videoclip de una canción de la formación musical Buxa, realizado en colaboración con la productora Siradella Films y que lleva por título “Mestre”. El miembro de Buxa, Paco Míguez, señala que el literato “presentouse a moitos concursos e eventos de poesía. O poema que nós interpretamos no videoclip foi o gañador dos Xogos Florais en Pontevedra no ano 1900”.



El videoclip lleva aparejado un importante trabajo de investigación y documentación sobre la figura de Mestre, recabando toda la información a través del historiador Francisco Meis. “A maioría da súa obra está desperdigada porque non se chegou a publicar. Estase conseguindo a través de xornais da época e concursos nos que participou en todo o estado”, apunta Míguez.



Además, el músico explica que “no Grove, curiosamente a súa faceta como poeta e escritor non tivo demasiado recoñecemento. Si o tivo porque en tempos difíciles axudou a moitas familias con poucos recursos”.



El acto arrancará a las 20 horas y estará presentado por Francisco Meis, que también repasará la figura del poeta y su legado. Otro de los objetivos del evento es dar visibilidad al edificio de A Torre da Carrela, construido por orden del escritor, así como a otros elementos arquitectónicos y geográficos. Para ello, participará también el colectivo Torremakers, que contará su trayectoria en defensa del patrimionio meco. Además, los poestas locales Mari Cacabelos y Queco Fresco recitarán algunas piezas de Mestre.