Esquerda Unida de O Grove pide la publicación “inmediata” de las bases de las subvenciones a clubs deportivos

Esquerda Unida de O Grove exige al Concello la publicación “inmediata” de las bases de las subvenciones deportivas. La formación critica que, a cuatro meses de finalizar el año, los clubs locales no cuentan con la información sobre la cuantía de las subvenciones que el Concello reparte anualmente, lo que dificulta el desarrollo de sus actividades.



Anxo Meis, edil de Esquerda Unida, denuncia la irregularidad de que, “tendo o orzamento prorrogado sen variacións na partida para subvencións deportivas, estas aínda non foran publicadas. As subvencións culturais saíron antes das eleccións e non entendemos por que as deportivas aínda non están dispoñibles”, añadió.



Además, el concejal recuerda la situación dada el pasado ejercicio, en el que los clubs no pudieron cobrar sus subvenciones hasta el año 2023 “debido á demora na publicación das bases”. “É unha situación inaceptable que debe ser evitada a toda costa”, apostilló.



Por ello, Esquerda Unida insta al gobierno municipal a actuar “con présa e responsabilidade”, publicando de inmediato las bases de las subvenciones deportivas para evitar una repetición “dos problemas do pasado”. Asimismo, el partido subraya la “falta de claridade”, que afecta a los clubs y a la “veciñanza en xeral”.