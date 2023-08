Esquerda Unida revisa el funcionamiento de las diferentes áreas del Concello de O Grove

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove hace efectivo su acuerdo con el gobierno socialista para la aprobación de los salarios y comienza su labor fiscalizadora sobre el funcionamiento del Concello con una primera reunión con el concejal de Limpeza, Mantemento de Espazos Públicos e Mercado, Juan Ramón Outeda, con el propósito de conocer de primera mano la situación en la que se encuentran estos servicios que, “nos últimos meses están recibindo numerosas críticas veciñais”, apunta la formación. Asimismo, los izquierdistas aprovecharon para trasladar una serie de propuestas de actuaciones en los diferentes ámbitos.



En cuanto al servicio de limpieza, solicitaron el planning de limpieza que realizan los operarios municipales durante la semana, para coñecer a cobertura que este servizo está prestando ao municipio, pois son numerosas as queixas veciñais indicando que as súas rúas non están sendo visitadas polos varredores”, indica Otero. Tal y como les confirmó el concejal delegado, tan sólo 6 barrenderos están destinados a la limpieza de calles, una cifra que EU considera insuficiente, por lo que pidieron que se procurara el incremento de personal en este área. También insistieron en la limpieza inmediata de diferentes calles y barrios con el propósito de eliminar lo antes posible la maleza existente y abordaron la limpieza de los entornos de los contenedores de basura, “sobre todo os que se atopan nas zonas próximas a locais de hostalería, xa que adoitan estar graxentos e provocar malos cheiros, máxime nesta época estival”.



Otra de las cuestiones es el estado de los parques infantiles, insistiendo en la urgencia de dar solución al arreglo de los diferentes elementos que se encuentran deteriorados así como la mejora del firme exterior del parque de Terra de Porto, “xa que temos constancia de varias persoas, pequenas e maiores, que debido ao estado do firme sufriron caídas de diferente gravidade, polo que é preciso tomar cartas no asunto o máis axiña posible”.



Abordaron también asuntos como la reforma de la vieja depuradora de O Corgo para mejorar el espacio de almacenaje y trabajo para los operarios municipales y pidieron que se procurara la vigilancia de la parte trasera de la lonja en las jornadas de mercadillo para evitar problemas de tráfico.

Ronda de reuniones

Los concejales del grupo municipal de Esquerda Unida, José Antonio Otero, Susana Millán y Ángel Meis, valoraron positivamente la reunión con el concejal de Limpeza, Mercado e Mantemento de Espazos Públicos, “pois púxonos ao día sobre a situación das súas áreas, resolveunos as dúbidas e acolleu con gratitude as propostas que lle trasladamos”. Así, indicaron que este es el inicio de una serie de reuniones con los diferentes concejales y concejalas del grupo de gobierno. “Cremos que é o mellor modo de coñecer a situación das súas áreas, se é o caso, mostrar o noso desacordo co traballo que se realiza e, sobre todo, trasladar directamente as propostas do noso programa co propósito de mellorar os servizos”.