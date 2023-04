Esta es la candidatura del PSOE en Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo presentó este viernes la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales de mayo en el municipio. La actual portavoz socialista, Ainhoa Fervenza encabeza una candidatura en la que se presenta la confluencia de representantes del asociacionismo, "que viven por e para o pobo, con unha gran capacidade de xestión, xa probada polos anos que levan nas asociacións", según destacó la edila.

Asimismo, Fervenza hizo hincapié en el acto en que el grupo es una mezcla de la "experiencia de antigos militantes e a ilusión e forza de xente xove" y afirmó afrontar "estas eleccións cunha ilusión enorme, co saber de que fixemos unha boa oposición durante este catro anos, sempre defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Sanxenxo".

Como colofón, la portavoz socialista hizo gala de la fortaleza del partido y el consenso entre todos los militantes, así como defendió su política en la oposición durante este mandato y avanzó que sirvió para que "a veciñanza puidera saber cales son as miñas inquietudes, que son as mesmas cas súas, e o seguirán sendo cando o 28 de maio me elixan como a súa próxima alcaldesa".

En la lista acompañarán a Fervenza, en orden, Ladislao Viñas García, Marta Caneda Prieto, Antonio Cacabelos Montes, Rebeca Fernández Fernández, Fernando Otero Montes, Josefina Rodríguez Outeda, Carmen Sanmartín Fraga, Daniel Lage Viñas, Roberto Garrido Pérez, María Elvira Figueroa Padín, Carlos Andrés Amariles Reyes, María del Carmen Sueiro Ásperez, Ramón Sartages Bouzada, Fermina Reinaldos Martínez, Jose Castro Fernández, María Victoria Souto Torres, Jose Ramón López Fernández, Carla Losada Fervenza, Ramón Formoso Pato y Ana María García Figuera.