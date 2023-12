Estos son los lugares de O Salnés en donde puedes recibir el 2024 con antelación

La comarca de O Salnés se ha acostumbrado a eso de recibir el año nuevo por adelantado. La pionera en la celebración fue Vilagarcía, en donde la Praza de Ravella celebrará un auténtico cotillón. A partir de las 11 ya empezará el reparto de uvas y cava y habrá un espectáculo de acrobacias y música en directo para amenizar la fiesta. Unas campanadas anticipadas que también se celebrarán en la Praza do Concello de Cambados, a las doce del mediodía y serán presentadas por la periodista y boxeadora guatemalteca Carolina Leverón. Habrá lacasitos para los pequeños y espumoso para los mayores. En O Grove las “prebadaladas” de Emgrobes serán son a las once de la mañana acompañadas de la tradicional San Silvestre. En el caso de Sanxenxo la celebración está organizada por la Asociación O Cubreiro y el Concello. Es en la plaza Pascual Veiga –enfrente del Consistorio– a partir de las once y media. Habrá una charanga para amenizar el ambiente y a las doce se escucharán las campanadas en el reloj de la Casa do Concello. Cada asistente deberá portar el ingrediente con el que quiere recibir el 2024. Habrá un espumoso para brindar por el nuevo año. La fiesta continuará con la quema de calendarios de 2023 para dejar atrás todo lo negativo y recibir lo bueno.