Estudian abrir una nueva traída para zanjar el problema del agua en el polígono y casas de la zona

La concesionaria del servicio de suministro de agua potable de Cambados está estudiando varias opciones para habilitar una nueva traída desde la potabilizadora comarcal que solucione el problema de presión y escasez de agua que, de manera frecuente y en los meses de mayor demanda, sufren zonas altas de las parroquias de Vilariño y Corvillón, así como el polígono industrial de Sete Pías. De hecho, hace dos semanas algunas empresas se vieron obligadas a parar la producción.





El alcalde, Samuel Lago, explicó que están estudiando si conectarla directamente al parque industrial o al depósito de Ribadumia, de donde beben las empresas, así como las viviendas de lugares como Cuíña, Cortiñas de Arriba y San Antón. De este modo, se aliviaría la conexión actual y que tantos problemas provoca durante los meses de verano. De hecho, la oposición ha sido muy crítica con el bipartito por no encontrarle solución a una cuestión que se registra desde hace años.





Medidas

Cabe recordar que el problema está en que en la época estival, con el aumento de la demanda, ese depósito, que también abastece a lugares de Ribadumia y Meis, no se llena con la suficiente rapidez, con lo cual, la presión es insuficiente para llegar sobre todo a zonas altas. Hace un par de semanas el polígono se quedó sin agua y algunas empresas tuvieron que parar. Según el regidor, actualmente no habría problemas de abastecimiento porque se encuentra en un nivel “aceptable, pero non está cheo. Auga non sobra”, reconoció.





Para conseguirlo se tomaron medidas provisionales como que Ribadumia y Meis tiraran más de otros puntos de abastecimiento; la entrada de más caudal desde una captación en Pontearnelas y que Sanxenxo recogiera más del sistema del Lérez que de O Salnés. Y es que las autoridades comarcales vienen reiterando que el caudal del Umia no es preocupante, pero la demanda supera su capacidad de depuración de agua, que es de 30.000 litros diarios.





Lago señaló que mientras no llega la solución definitiva que, según explicó, estudia la concesionaria y que habría de determinarse si lo financia la Mancomunidade do Salnés, como prestadora del servicio, o el Concello, esperan mejorar la situación con una obra que acaba de empezar. Sobre todo beneficiará a los lugares de Cuíña y Cortiñas de Arriba y supone captar agua del depósito que el Concello de Vilanova tiene en Tremoedo y para lo cual se pondrá un contador. Lago quiso agradecer “a boa disposición” de su alcalde, Gonzalo Durán.





Reparación de Treviscoso

El primer edil también espera ganar en abastecimiento cuando se repare el depósito cambadés de Treviscoso porque las grietas solo permiten llenarlo a la mitad. “Gañaríase a lo menos un metro máis de columna de agua, con cal melloraría a presión”, añadió.