EU critica que el gobierno de Cacabelos realice la contratación del personal para la limpieza de los baños de las playas a través de una empresa privada

La formación de Esquerda Unida de O Grove critica la gestión del gobierno de Cacabelos que vuelve a mostrar su “nula capacidade” en materia de empleo “privatizando un novo servizo”.



El portavoz, José Antonio Otero, se hace eco de una oferta laboral publicada en el área de empleo para contratar a 4 personas para la limpieza de los baños de las playas de Sanxenxo y O Grove del 15 de junio al 15 de septiembre.



Desde EU se preguntan cuál es la razón por la que un servicio que se realizó siempre con contratación directa, “agora se deriva a unha empresa privada” y además, señalan, “ se fai de forma conxunta co Concello de Sanxenxo”.



Los izquierdistas no comprenden por qué se vuelve a privatizar un servicio público municipal y recuerdan que hace ya unos meses denunciaron la “privatización encuberta” del personal contratado en el Museo da Salazón a través de una empresa dedicada mayormente a la construcción, Gestconvert SL., la misma que publica ahora los puestos de limpieza de playas.

“Esta é outra mostra máis da nula capacidade do goberno de Cacabelos de xestionar algo tan fundamental como son as políticas de emprego que dependen do propio concello”, reprochan desde EU.