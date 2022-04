EU denuncia el “oscurantismo” del Concello de O Grove al no autorizar su visita al Auditorio

El ansiado Auditorio de O Grove ya está en manos del Concello desde que se anunció su recepción el pasado 28 de marzo, sin embargo, casi un mes después, el edificio sigue cerrado al público.



En vista del nuevo retraso en su inauguración, la agrupación de Esquerda Unida denuncia que el gobierno de José Cacabelos no permite a los ediles acceder al edificio, ya que todavía no ha respondido a la petición que realizó la formación por registro el pasado 6 de abril. Además, aseguran que todavía se puede ver a los obreros en el exterior del inmueble trabajando en la estructura del ascensor, que a día de hoy, señalan, “segue sen estar rematada”.



Según manifiesta EU, el portavoz José Antonio Otero y la edil, Ana Cristina Domínguez, solicitaron el acceso al Auditorio Escola de Música, para visitar su interior y las diferentes salas del edificio, pero casi tres semanas después, todavía no han tenido contestación de la administración local. En este sentido, aseguran, que aunque ese silencio administrativo les otorga “o dereito a acceder ao inmoble”, los ediles no saben a que departamento se tienen que dirigir para que les abran las puertas o les acompañen a visitar el edificio.









“Oscurantismo” y sospechas





Esta situación hace “sospeitar” a los izquierdistas que el Auditorio “non esta listo para utilizar tal e como ten anunciado Cacabelos nas súas peculiares intervencións”. Desde la formación no entienden tal “escurantismo” entorno a un edificio municipal de tal envergadura ni tampoco cuál es sel motivo para que desde que hicieron la solicitud, no recibieran respuesta alguna, por lo que instan al gobierno local a no demorarla más y que les indiquen el proceder para poder visitar el Auditorio, “xa que é un dereito que nos corresponde como concelleiros da corporación grovense”.