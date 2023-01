EU de O Grove denuncia retrasos en los cobros de las ayudas deportivas por la “incompetencia” del gobierno de Cacabelos

El grupo municipal de Esquerda Unida considera que el gobierno de Cacabelos se “burla” de los clubes deportivos locales con el retraso en la publicación de las bases de las subvenciones deportivas, por lo que no podrán cobrar los importes correspondientes al pasado año hasta el mes de abril.



Explican que a principios de esta semana el concejal de deportes Santiago Meis y el propio alcalde, José Cacabelos, se reunieron con los representantes de los clubs para trasladarles esta decisión alegando “problemas con intervención derivados do retraso na publicación das bases”.



Los izquierdistas denuncian “unha nova burla aos clubs deportivos, aos deportistas e en definitiva ao deporte local ao completo” y recuerdan que no es la primera vez que denuncian el retraso en la publicación de las bases, la última durante el pleno de noviembre, además de alertar de que “esa situación podería derivar en problemas para os clubs por non cumprir prazos ou outras cuestións”. “Levan tres anos ao límite e desta vez sucedeu, e agora que non teñen forma de culpar á oposición, lávanse as mans derivando as responsabilidades nos administrativos, pero a realidade é que nin coa súa maioría absolutista son capaces de realizar ben o seu traballo”, indica el portavoz, José Antonio Otero.

Pedir un crédito



Según Otero “a solución aportada polo goberno municipal para diminuír os problemas económicos dos clubs é que estes pidan un crédito, na entidade financeira coa que opera o Concello, en base á contía que lles corresponde pola subvención e que o propio concello se fará cargo dos xuros que xere”.

Desde EU entienden que “esta é unha nova mostra da incapacidade e incompetencia do goberno do PSOE e por mor desta ineptitude, o Concello, e por conseguinte o conxunto da veciñanza, terán que asumir os gastos que xeren eses créditos, xa que está claro que sairán das arcas municipais e non dos seus petos“.



Esta opción, advierte Otero, “obrigará aos clubs que non operen coa mesma entidade que o concello a abrir unha conta para solicitar o crédito, algo que non ten lóxica" por lo que pide al edil de Deportes y al alcalde "que deixen de menosprezar aos club locais e aos seus directivos, que bastante teñen co labor desinteresado que realizan en prol do deporte", concluye el portavoz izquierdista.