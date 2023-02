EU urge al Concello explicaciones sobre el aumento de los robos y pide una Mesa de Seguridad

El grupo municipal de Esqueda Unida alerta sobre la proliferación de robos que se están sucediendo en los últimos días. “Os amigos do alleo campan ás súas anchas polo Grove e o executivo local non fai nada para evitalo”. Esa es la conclusión a la que llegan en la agrupación de Jose Antonio Otero, tras ver como los robos en comercios y viviendas particulares han ido en aumento.



Los izquierdistas preguntan “que está facendo o alcalde e o concelleiro de seguridade cidadá para paliar esta situación?” que en lugar de disminuir, lamenta, “colleu unha tendencia ascendente e está a provocar desesperación na cidadanía”. “Cada día son máis os comerciantes que pechan as súas portas sen saber como atoparán o seu negocio na mañá seguinte”, asevera el portavoz municipal, que indica que “séntense desprotexidos ante a falta de servizo nocturno da Policía Local e a escasa presenza da Garda Civil o que facilita as labores dos ladróns, que non dubidan en usar arquetas para romper escaparates ou forzar pechaduras para facerse con calquera tipo de botín”. Asimismo, asegura Otero, “non só os comerciantes están a sufrir a proliferación de roubos, pois son moitos os veciños e veciñas que aseguran ter padecido saqueos nas súas vivendas, incluso con eles dentro”.

Mesa de seguridad urgente

Así, desde EU piden una reunión de portavoces para conocer los datos que maneja el ejecutivo local y las medidas que se estuvieron tomando desde el área responsable, pues “cremos que non se está a facer nada ao respecto ou se se fai algo está claro que non é efectivo pois levamos dous meses nos que os roubos van en aumento”, denuncia Otero. Del mismo modo, considera que “é preciso que o goberno convoque a Mesa de Seguridade con urxencia e procure solucións o máis axiña posible para rematar con esta ondada de roubos”.



Y es que los robos llevan semanas sucediéndose, especialmente en comercios y bares, y aunque los ladrones no llegan a llevarse grandes botines, si están generando preocupación entre los vecinos y empresarios que temen llegar a su negocio y encontrarse con destrozos. Incluso una patrulla de la Guardia Civil se personó ayer en el mercadillo para controlar la zona ante la posible presencia de carteristas.