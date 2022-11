Explican a un grupo de industrias de la comarca el funcionamiento de la EDAR de Ribadumia para facilitar la depuración

La Xunta de Galicia organizó hace unos días una jornada técnica en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ribadumia dirigida a un grupo de industrias de la comarca. Organizada por Augas de Galicia, la visita a la planta de tratamiento tenía por objetivo detallar “o xeito en que un inadecuado tratamento das augas residuais nas propias industrias pode dificultar o labor da estación depuradora e prexudicar a Ría”, indicaron desde la administración autonómica.



La cita contó también con la colaboración de la Mancomunidade de O Salnés y se enmarca dentro de un conjunto de actividades que, este mes, Augas de Galicia realiza con motivo de la conmemoración anual del “Día Mundial del Retrete”. Así, bajo el lema “facer visible o recurso invisible”, se trata de explicar “a importancia do saneamento e en mostrar os efectos que unha mala xestión do saneamento pode provocar sobre a calidade das augas subterráneas e, en consecuencia, sobre o medio ambiente e a saúde”.



La cita en la EDAR de Ribadumia tuvo lugar el viernes, conociendo así el funcionamiento de la depurada que trata aguas residuales procedentes de este municipio, pero también de las localidades vecinas de Cambados y Vilanova de Arousa.



En la jornada participaron representantes de industrias del ámbito de la depuradora, a la que también llegan aguas a tratar procedentes de los polígonos industriales de Sete Pías, Tremoedo y Baión.



En el marco de la visita, los representantes de las industrias pudieron conocer de primera mano “os problemas para o tratamento das augas residuais que pode xerar a inadecuada xestión de vertidos por parte das instalacións industriais”.



De hecho, no es infrecuente que lleguen a la planta aguas sin pretratar, provocando problemas o incluso averías en la planta depuradora y dificultando, en todo caso, las labores de depuración. También se han detectado casos de vertidos o alivios del sistema de saneamiento al Umia, aunque la Xunta se encuentra gestionando la ejecución de mejoras al bombeo de Cabanelas para tratar de reducirlos.