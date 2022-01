Fallece en Asturias un joven de Meis al caer por un terraplén en una ruta de montaña

Un joven natural de Meis perdió ayer la vida en un accidente mientras realizaba una ruta de montaña en Asturias. Izan Garrido Núñez, de 21 años, se precipitó por un terraplén o desnivel de unos 150 metros de altura. Las emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.





El suceso se produjo en la ruta del Lago de la Cueva, en las inmediaciones del alto de La Farrapona, en Somiedo, minutos antes del mediodía de este miércoles. El joven disfrutaba de unos días libres y al parecer había ido de viaje con unos amigos. Su regreso estaba programado para hoy mismo.





Fatalidad

El 112 asturiano recibía la alerta sobre las 11:48 horas. La persona que llamó indicaba que veía de lejos a unos jóvenes pedir ayuda, ya que unos de ellos se había caído y estaba herido. La zona no era sencilla para prestar asistencia, ya que no había acceso rodado, había nieve y poca cobertura telefónica.





Al punto se trasladó un helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con el Grupo de Rescate del que forma parte una médica-rescatadora. Estuvieron durante casi una hora realizándole maniobras de soporte vital avanzado, pero no pudieron hacer nada por mantenerlo con vida. El fallecimiento fue comunicado a las 13:09 y la Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cuerpo.





Pesar en Meis, O Grove y Portas

La noticia causó un hondo pesar en varios municipios de O Salnés. En Meis, de donde era natural el fallecido y donde residía habitualmente con su madre, muy conocida por regentar un local hostelero en Paradela. También en O Grove, de donde es su padre, de San Vicente do Mar, y donde el joven pasaba también días con cierta frecuencia. Deportista desde su infancia, Izan Garrido jugaba actualmente en el equipo sénior del Romai, en Portas. Antes había pasado por la cantera del Mosteiro y también jugó en el Grove.





Hacía dos años que militaba en el club de Portas y sus compañeros y cuerpo técnico todavía vivían ayer lo que consideraban “un mal sueño”. Sabían de su viaje a Asturias, pero contaban con él para entrenar este mismo jueves. Comprometido, cumplidor, extrovertido, siempre alegre, de esa gente que hace grupo. Todas eran buenas palabras para un joven que se había ganado el cariño del vestuario.





Las muestras de pesar llegaron también desde el Concello de Meis. La alcaldesa, Marta Giráldez, valoraba como “moi triste para todo o concello” la noticia este accidente mortal.





Destacaba que la familia era conocida y querida, ya que el establecimiento que regenta la madre “sempre colabora en todas as campañas de promoción do comercio e da hostalería”. “Só nos queda dar todo o noso agarimo e todas as nosas forzas e cariño á súa familia, sentímolo moitísimo”, concluyó.