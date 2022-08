La Festa do Albariño mide por primera vez su afluencia con precisión: 350.187 personas durante los 10 días

La Festa do Albariño siempre ha sido multitudinaria. El tráfico, las ventas de vino, las pernoctaciones... Indicaban unas afluencias que superaban con creces las 250.000 personas. Sin embargo, este año, por primera vez, se ha realizado una medición precisa teniendo en cuenta las conexiones a las antenas de telefonía móvil y el resultado es de 350.187 asistentes. La cifra supera hasta la previsión más optimista del Concello.





El estudio fue realizado por la Mancomunidade do Salnés, que está probando un sistema de big data de control de afluencias. Para evitar duplicidades distingue entre visitantes y turistas, es decir, entre quien estuvo un día sin pernoctación y quien, como mínimo, pasó una noche en Cambados, y que en esta 70 edición fueron 286.847 y 63.340 personas, respectivamente. Pero además, concreta la procedencia de las tarjetas de telefonía móvil que durante esos 10 días se conectaron a las antenas.





Como era de esperar, el día de mayor afluencia fue el sábado grande, el 6, con más de 60.000 personas, pero seguido muy de cerca por el domingo, pues, como también apuntó el alcalde, Samuel Lago, la pernoctación no significa necesariamente en un establecimiento. Y el tercero fue el miércoles día 3, gracias al “lóxico tirón” de la apertura de las casetas de las bodegas en A Calzada y el concierto de la estrella juvenil Morad, como admitía el concejal de Cultura, Tino Cordal.





El Concello no se arrepiente de haber arrancado el programa festivo y lúdico el viernes 29, antes de las actividades de la DO Rías Baixas, para extenderlo durante 10 días. De hecho, la jornada inaugural no fue, a pesar de las voces más críticas, la más baja (registró unas 20.000 personas); lo fue el lunes 1, aunque con la nada desdeñable de cifra de 15.000 asistentes.





“Espacialo no tempo foi unha cousa boa porque contribuiu a que non houbera grandes aglomeracións”, añadió Cordal, exceptuando esos días que históricamente son de masas y por lo cual adoptaron medidas como trasladar la verbena a San Tomé, también por las familias. De hecho, esto quedará para próximas ediciones y no descartan volver a espaciar los conciertos potentes, a no concentrarlos en los días fuertes, como hicieron con Nicky Jam.





También hay otros datos en el estudio de la entidad supramunicipal, como que la media diaria fue de 28.684 visitantes, con un tiempo medio de estancia de 4,21 horas o que la mayor parte de las personas que estuvieron en la celebración durante esos días procedían de la provincia de Pontevedra (94.990), seguida de A Coruña, y que había más vecinos de Madrid, Barcelona y Asturias que de Ourense y Lugo.





Más de 29.000 extranjeros

En cuanto a ciudadanos de otras nacionalidades ,se registraron 29.740 conexiones de móviles extranjeros, con un mayoría de alemanes, seguidos de portugueses, franceses e incluso se registraron americanos, belgas y de Países Bajos (300 en todos los casos) y 110 irlandeses.





Lago indicó nuevamente que están “satisfeitos” con la gestión a pesar de las “complicacións” que supone para un concello como Cambados hacer frente a un evento de semejante magnitud. Pero también indicó que es una “festa en constante evaluación” y que cada año se realizan modificaciones para “ir mellorando”. Cordal apuntó que desde que están en el gobierno “houbo cambios todos os anos”.