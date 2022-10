La Festa do Marisco cierra un gran fin de semana con más de 58.000 tickets vendidos

La Feesta do Marisco cierra un magnífico segundo fin de semana, con 58.376 tickets vendidos en las cajas ubicadas en las Carpas Degustación. En total, desde el comienzo de la fiesta, se llevan despachados 130.141, a falta de los tres últimos días, que incluyen el festivo de mañana.



El alcalde, José Antonio Cacabelos destacó que son “uns moi bos datos desta segunda fin de semana, a pesar de que o tempo xa non acompañou tanto na xornada do domingo”.



El regidor añadió que “agardamos que durante estes tres días as vendas sigan a un moi bo ritmo, xa que o mércores aínda é festivo e, ademais, o martes a carpa de concertos acolle a actuación das Tanxugueiras, que seguro que lle da un empurrón final á chegada de visitantes de diferentes partes da zona para vir ver a estas magníficas pandereiteiras”.



Entre los productos, siguen destacando las ventas de pulpo y arroz de marisco, que se sitúan 8.141 y 8.040 raciones despachadas, seguidas por la empanada, las zamburiñas y las navajas.



En el apartado musical, el domingo se cerró con el concierto de Lila Downs, que a pesar de no contar con unas condiciones climatológicas idóneas consiguió abarrotar la carpa, atrayendo público de diferentes partes de toda península ibérica.





Jornadas gastronómicas





La tarde de ayer estuvo protagonizada por las jornadas gastronómicas “ A cociña do mar”, organizadas por la asociación Emgrobes. En este evento, los cocineros Miguel Barreiro de La Posada, Marcos Otero de A Fuego y Alejandro Laíño de Muiñada de Barosa, ofrecieron un showcooking con boga, congrio y navajas.



Al acto asistieron el alcalde y otros miembros de la corporación municipal, la diputada provincial, Noemí Outeda, y el director xeral de Pesca, Antonio Basanta.