La Festa do Marisco podría causar déficit por la “falta de atención” económica de las administraciones

La Festa do Marisco es un reclamo en sí mismo. Un evento que cada año revalida su tirón y mejora cifras. Sin embargo, los datos económicos no son tan favorables como los turísticos. Y es que pese a que este año se superó el millón de euros en facturación, lo cierto es que el Concello debe ahora valorar los costes -que rondan una cifra similar a la recaudación- para determinar exactamente el beneficio de la fiesta. El problema, confirmaba ayer el alcalde, José Cacabelos, es la “falta de atención” de las administraciones, dejando entre los vecinos la sensación de que “non nos prestan atención” apuntaba ayer uno de los asistentes al análisis de los resultados turísticos.



Según explicó el regidor, “a Xunta só aportou 25.000 euros para a presentación da festa no exterior, e financiou un concerto de Sidonie que custou uns 35.000 euros, e a Diputación deunos 7.000 euros”. Esto supone una ayuda pública de unos 65.000 euros para una fiesta que mueve 1,1 millones. Además, el gobierno local aporta 180.000 euros de las arcas municipales lo que puede llegar a suponer un déficit. Por ello, Cacabelos insiste en un reclamo y considera que “tense que facer máis caso á Festa do Marisco porque o merece”. Además, criticó que “o pasado ano a Xunta cobrounos 35.000 euros de taxas portuarias pola celebración da festa, dan por un lado e quitan por outro. Un evento así debería de estar exento”. Asimismo, recordó el proyecto de ampliación de la lonja, que de llevarse a cabo tal y como está previsto, supondría una reducción del 30 % del espacio para la instalación de las carpas lo que pondría en un compromiso la celebración del evento “a Festa do Marisco ou se fai no Corgo ou non se fai”, concluyó.