Festa do Momo | El “chacha para todo”, el belicismo mundial y el PP se cuelan en el vídeo de promoción

Vilanova hizo ayer público el vídeo de presentación oficial de su Festa do Momo, un montaje audiovisual que ya es toda una tradición para animar el ambiente previo al gran desfile, que tendrá lugar el domingo día 6, a las 17 horas. En esta ocasión, la temática elegida ha sido la bélica, haciendo sorna con los conflictos internacionales que hace escasos días desembocaron en la guerra de Rusia contra Ucrania. Un tema muy sensible, como también reconocen los promotores, quienes aseguraron que tanto la grabación como el montaje se realizaron una semana antes, cuando aún existía la esperanza de que la ocupación nunca llegaría: “Fixemos este vídeo con ilusión. Aínda que o tema non é banal, non pensabamos que acabaría tan mal. Estamos en Carnaval debemos desconectar e esperar un bo final”. De hecho, tanto en redes sociales como al mismo inicio de la grabación, hacen constar su “non á guerra e que todas sexan como estas ou como as de Madrid” Se refieren por un lado a la de su montaje donde, una vez más, se tira de la broma de recuperar AIlla de Arousa –en otros tiempos era parte de Vilanova–. Y por otro lado, a la guerra abierta en el PP entre Ayuso y Casado.







El actor Xacobe Pérez forma parte una vez más del elenco de actores para esta promoción y será el maestro de ceremonias del Momo. En escena aparecen dos bandos que intercambian un enfrentamiento dialéctico sobre un movimiento de “marcos”. Lo hacen perfectamente caracterizados con vestimenta militar alquilada para la ocasión, pero sobre todo desde una tanqueta real y un blindado americano de 1941, un semioruga, que participó en la Segunda Guerra Mundial, pertenecientes a un coleccionista coruñés. De hecho, este año la grabación se realizó en Abegondo.







Entre las bromas por las guerras de los populares y la falta de acuerdo entre Biden y Putin, aparece una clara referencia a la actualidad local: la condena judicial del alcalde por faltar al respeto a la presidenta de la Diputación. En un momento determinado aparece una mujer vestida con uniforme de lo conocido vulgarmente como “chacha” quejándose de los sucios que están los vehículos mientras que Pérez entona un cántico a ritmo de pandereta: “Carmen, Carmiña, Carmela non bailes o “ajarrado” que o “predijo” Gonzalo, que era de moito pecado”. Y justo en ese momento emerge Gonzalo Durán de la tanqueta, con sonrisa maliciosa, preguntando queda A Illa.