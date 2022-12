El Festival Benéfico de Grand Jeté regresa a la presencialidad con 190 gimnastas y ayuda a Esmar

El club de gimnasia rítmica Grand Jeté de Cambados retoma este año la presencialidad de su festival benéfico y lo hará ayudando a la asociación Esmar de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. La cita reunirá a 190 deportistas de la provincia y será este sábado, a las 17 horas, en O Pombal.



La entrada tiene un coste de 1,5 euros por anticipado y de 2,5 el propio día en taquilla. También se venderán rifas para el sorteo de premios y toda la recaudación se destinará a Esmar. La deportista Lorena Romero explicó que para el club es de “vital importancia” aportar su “gran de area” en la actividad de asociaciones de Cambados y del entorno. También detalló que los participantes proceden de localidades limítrofes como A Illa, Vilanova, Vilagarcía, Ribadumia y Meis, pero también de otras villas, como Marín, y se podrá disfrutar de diferentes disciplinas de gimnasia rítmica en especial, gimnasia en general, que es como una modalidad diferente, e incluso de “pole dance”.

“Cada vez hai máis”

La presidenta de Esmar, Soledad Cores, explicó que ese día instalarán una mesa informativa sobre su actividad, que se centra, sobre todo, en ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, incluso económicamente para asesoramiento legal y psicológico y el pago de menesteres de la vida cotidiana, como alquileres, “cando as axudas tardan”. También manifestó está siendo un año “moi especial” por los reconocimientos que están recibiendo y el aumento de ayudas, incluso de particulares. Cores detalló que son sobre una treintena de socias, pero “hai moitas mulleres ás que atendo anónimamente, sobre unha dúcia, porque están en trámites ou non están seguras de dar o paso e non queren dar a cara. Cada vez hai máis”.



El evento cuenta con la colaboración del Concello de Cambados y el concejal de Deportes y Servizos Sociais, Fernando Patricio, animó a asistir porque “por desgraza, aínda fan falta este tipo de asociacións”. También el teniente de alcalde Tino Cordal, quien calificó el trabajo de Esmar como “imprescindible” y añadió que “debe seguir ganando visibilidade para seguir potenciando a súa loita e incorporar a máis mulleres a esa gran causa, xusta e absolutamente necesaria como é a de loitar contra a violencia machista”.