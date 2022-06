Las filtraciones de agua en el pabellón del colegio de A Illa enfrentan a BNG y gobierno

El pabellón del colegio Torre de A Illa ha filtrado agua en estos días de lluvia, pese a las importantes obras de mejora ejecutadas en los últimos meses. La situación ha causado un cruce de reproches entre el BNG, que denunció la situación, y el gobierno local, que ya ha comprometido una próxima obra para atajar el problema.



El grupo opositor que lidera David Mochales lamentó que, tras una actuación de 120.000 euros, “non se actuou sobre a cuberta”, con el resultado de que “nos chove dentro”. Lamentan que “nos orzamentos desde ano non hai partida para isto”.



El concejal de gobierno Luis Arosa salía ayer al paso de las críticas. Recordó que esa actuación de 120.000 euros se hizo con cargo al Plan Concellos y se centró en las bajantes y cambio de ventanas, con una importante mejora. Falta ahora actuar en la sustitución de algunas placas plásticas de la cubierta, que son las que provocan estas filtraciones. Estas labores fueron incluidas como parte de una modificación presupuestaria de 21.700 euros “na que tanto o BNG como o PP se abstiveron”, reprochó el edil.



En todo caso, esa modificación permitirá ahora ejecutar esta mejora, así como el cambio de la carpintería interior. Si no se efectuaron antes estos trabajos, señaló, fue por dos motivos: Primero, porque hay que esperar que cesen las lluvias y, segundo, porque se prefirió aguardar a que terminase el curso para no causar nuevas interferencias lectivas durante el desarrollo de las obras. Está previsto que esta pase por junta de gobierno a principios de mes y pueda iniciarse y concluirse este mismo verano.