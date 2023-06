La Fiscalía pide 10 años de prisión para un acusado de violar a una cambadesa

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acogió ayer el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 76 años de Cambados, en enero de 2020. El procesado negó los hechos y el fiscal pide para él una pena de diez años de prisión, que indemnice a la familia de la víctima con 20.000 euros y que participe en un programa de educación sexual.



En la sesión se expuso que entre ambos no existía vínculo familiar ni afectivo, si bien la anciana había acogido al acusado en su casa años atrás a cambio de que mantuviese la vivienda limpia y preparase la comida.



La cambadesa falleció antes del juicio, por lo que el tribunal leyó la declaración previa que realizó ante el juez durante la fase de instrucción de la causa. Ahí contó que el día de autos, el varón llegó a su habitación desnudo de cintura para abajo y la penetró en contra de su voluntad.

La hija de la víctima, una trabajadora social y la Guardia Civil dieron la misma versión que la cambadesa



Su presunto agresor, sin embargo, negó los hechos y sostuvo: “Yo no soy ningún violador”. Explicó que nunca había mantenido relaciones sexuales con la víctima, sino que solo vivían juntos “porque ella me lo pidió”, porque no tenía a nadie y su hija “no se hacía cargo de ella”, aseguró. Asimismo indicó que dormía en la vivienda, pero en habitaciones separadas.



La misma versión que ofreció la víctima en su día, de que no hubo una relación sexual consentida, la dieron su hija, que se enteró de lo sucedido tras una visita que le hizo, una trabajadora social del Concello de Cambados, la médica que la atendió en urgencias y la Guardia Civil. La mujer tenía en el momento de los hechos 76 años y sufría un deterioro cognitivo leve como consecuencia de un derrame cerebral anterior, según se puso de manifiesto durante la visita celebrada ayer.



Los agentes que acudieron a la vivienda hallaron además una sábana, una manta y una funda de almohada de la habitación de la septuagenaria en la que apareció semen del acusado. Este justificó tales circunstancias diciendo que eran de su habitación donde se había masturbado y que las había dejado para lavar, aunque no sabía cómo aparecieron en la habitación de la mujer.



El Ministerio Público le acusa de un delito de abusos sexuales con penetración y pide para él una pena de prisión de diez años y como responsabilidad civil reclama una indemnización de 20.000 euros a pagar a los herederos de la cambadesa. También solicita que participe obligatoriamente en un programa de educación sexual. l