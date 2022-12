Francisco Iglesias será el candidato a la Alcaldía de O Grove por el Partido Galeguista

Francisco Iglesias será el candidato por el Partido Galeguista a la Alcaldía de O Grove, en las próximas elecciones municipales de mayo. Iglesias, coordinador de la formación en la Ría de Arousa, presentó su candidatura en el último encuentro de la Executiva Nacional, celebrado el miércoles en Santiago de Compostela.



La asamblea aprobó la propuesta con la premisa de que el Partido Galeguista solo va a presentar candidaturas en los municipios “onde a participación do noso partido pode ser determinante para procurar unha xestión política de mellora e transformación dos nosos concellos”. Asimismo, la Executiva Nacional puso el foco en el objetivo de pensar “sempre no desenvolvemente e benestar da nosa xente e do noso país”, según explica.