Giráldez denuncia el intento de “torpedear” la parcela para el centro de salud con varias contraofertas de compra

El futuro centro de salud parece ya que será una de las polémicas que animen la precampaña en Meis. Ayer se precipitó todo. Por una parte, la Xunta ha contestado por escrito a las preguntas del BNG, que quiso arrojar luz sobre la negociación de parcelas entre la administración autonómica y la local. La respuesta ha valido a los nacionalistas para acusar al gobierno de Marta Giráldez de no decir toda la verdad. Por otra banda, la regidora reveló que, tras conocerse que el Concello se interesaba por la finca de la Casa de Parga para albergar el futuro edificio, en las últimas semanas ha habido más ofertas que “intentaron levantar a compra” de esa propiedad.



La regidora calificaba de “sorprendente” que “nunha finca que leva á venda vinte anos”, en estas últimas semanas “apareceran empresarios que queren comprala”, algo “moi raro, todo por detrás”. Opina, además, que habría un posible interés político en ello, por lo que añadió “que pena” que se “intente torpedear unha operación tan importante” para el municipio. “Que lle pasa ao PP?”, cuestionó. “Por que lle molesta tanto o acordo cos propietarios de Parga?”, atacó.



También hubo palabras para el Bloque: “Dame moita pena que o BNG entre a ese xogo”. “Se o BNG quere ser algo no concello, tense que posicionar: Non valen medias tintas”. Por ello, les pregunta directamente qué parcela prefieren: “A Parga ou A Rochela?”.









El Bloque anuncia medidas





Las declaraciones de Giráldez llegaban poco después de que el BNG emitiese un duro comunicado en el que acusaba al ejecutivo de la socialista de opacidad. Lo hicieron al hilo de la respuesta de la Xunta a las preguntas nacionalistas sobre el futuro centro de salud. “A resposta da Xunta demostra que o equipo de goberno non presentou todos os terreos que dixo nos plenos, polo menos que presentara por escrito que é a única forma que unha administración debe dirixirse a outra como tantas veces ten denunciado a BNG de Meis”.



Ahí chocan con Giráldez, que ayer reiteró “punto por punto” todo lo que había manifestado al respecto. A la vista de la contestación del gobierno gallego, al BNG le falta el ofrecimiento de la parcela de A Rochela. La regidora reiteró ayer que se hizo “de palabra” y que el técnico de la Xunta al que se le expuso puso reparos. En cambio, la finca de A Parga fue recibida con entusiasmo, aseguró.



En cualquier caso, el BNG ve, cuando menos, “contradicións” de las que es “vítima” la “veciñanza de Meis”, por ver “atrasada a construción do centro de saúde”. Por ello, avanzan que el Bloque “tomará todas as medidas necesarias para que o centro de saúde de Meis non sufra máis atrancos por intereses meramente partidistas”. Acusan a PSOE y PP de generar “confusión” con sus “versións contraditorias”.









Falta de información





El Bloque, tras leer la contestación autonómica, constata lo que consideran “incongruencias entre a resposta da Xunta e o manifestado polo equipo de goberno de Meis nos plenos e na prensa”. Entre otras, “destacamos as características da parcela que non corresponden coas esixidas pola Xunta, o cal xera un grave problema aos veciños de Meis que querían propor o seu terreo, pero non puideron por non saber que características debían cumprir ao manifestar a alcaldía características diferentes ás pedidas pola Xunta”, refieren.









Lo que dice la Xunta





En el escrito de respuesta al BNG, el gobierno gallego señala que el Concello, además de la primera aproximación sobre la parcela junto al nudo de Curro, trasladó formalmente la propuesta de cuatro parcelas el 17 de septiembre de 2021. Hizo lo mismo con una quinta el pasado 16 de febrero. Lo cuatro terrenos de septiembre fueron valoradas por la Xunta como poco adecuados. La de febrero, la de Casa de Parga, dice el ejecutivo autonómico que “tiña unha serie de problemas que resolver relacionados coa afectación ao patrimonio cultural e ás súas condicións urbanísticas, que o Concello se comprometeu a tramitar, remitindo nesta semana (por la pasada) a documentación necesaria, que foi determinada como correcta polos servizos técnicos do Sergas”. Y añade: “En consecuencia, polo momento non está aínda definida a localización para o novo centro de saúde de Meis. A Xunta de Galicia está aberta a utilizar calquera parcela viable que propoña o Concello, sexa a anteriormente mencionada ou calquera nova proposta que poña a disposición o Concello de Meis e cumpra tamén cos requisitos de accesibilidade e de contar cunha edificabilidade de 971,6 metros cadrados”.



Con todo, Giráldez estima que la opción de A Parga va viento en popa y, dado ya el visto bueno autonómico, el Ayuntamiento espera el envío de un protocolo para firmar y seguir dando pasos.