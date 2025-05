El gobierno de Cambados presentará una subida moderada del IBI que permita llegar a un consenso

Una vez aprobado el plan económico financiero que permita garantizar la estabilidad presupuestaria de las arcas cambadesas, el alcalde, Samuel Lago, confirma la intención de aprobar una actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se realizará de una forma más moderada que los máximos que se plantean en el documento, que señala una recaudación de 500.000 euros, lo que supondría elevar el tipo impositivo del 0,46 al 0,62.



Una subida que, de votarse en Pleno en estos términos, el edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, ya confirmó que no aceptaría. En cualquier caso, el regidor, Samuel Lago, indicó que no será necesario llegar a esos extremos ya que el objetivo es presentar una subida “máis moderada” que permita llegar a un acuerdo con Abal para sanear las cuentas. “Todos estamos de acordo en que o IBI é necesario subilo, porque temos unha recadación moi baixa e os gastos correntes cómense o 90% do orzamento, polo que non hai máis alternativa”, recalcó Lago. De hecho, el alcalde indicó que Abal, en principio y en unas conversaciones previas, “mostrouse favorable a permitir, entendo que mediante unha abstención”, esta posible subida, de la que todavía falta por determinar cuantía.



Por su parte, el edil de Pode se abonó a la filosofía del “partido a partido” y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de apoyar esa eventual subida moderada: “A política económica é algo moi serio e non se pode especular”, recalcó Abal. “Cando chegue ese segundo partido, entendo que no Pleno do mes de xullo, xa se tratará, somos un partido responsable e serio”, concluyó el edil, que reconoció la complicada situación del Concello por la “presión inflacionista desde 2015, o incremento do canon de Sagoma ou gastos impropios coma o SAF”.



Desarrollo urbanístico

Además de la aprobación del plan económico financiero, también se trató una moción del PP para el desarrollo de áreas urbanizables que impulse la construcción de vivienda y la habilitación de suelo edificable en Cambados. La propuesta salió adelante con la abstención de PSOE, BNG y Somos, aunque todos concordaron en que el objetivo pasaría por modificar las normas subsidiarias para mejorar las condiciones de edificabilidad de los suelos actuales de forma que resulten rentables para los promotores inmobiliarios.



En el caso del portavoz de Somos Cambados, Tino Cordal, reconoció que los intentos por ganar terrenos edificables resultaron infructuosos por las dificultades de poner de acuerdo a los propietarios y encontrar promotores interesados en realizar dicha inversión. Asimismo, requirió a la Xunta la promoción de vivienda pública a través del IGVS en suelo cambadés.