El gobierno de Ribadumia atenderá todas las peticiones de la oposición en un punto

El alcalde de Ribadumia, David Castro, está dispuesto a contestar todas las preguntas y dudas que la oposición plantee en el Pleno extraordinario de este viernes, que fuerzan PP, PSOE y Somos, con el telón de fondo de la pérdida de ayudas provinciales.





La oposición solicitaba el debate de cuatro puntos: La actuación en el entorno del colegio, los proyectos presentados a los planes provinciales Ágora y ReacPon, preguntas sobre todo ello y el debate de una moción sobre “mellora dos funcionamentos democráticos do Concello”.





La oposición se encontró, no obstante, con que de la petición de esos cuatro puntos, en el orden del día solo se incluye uno de ellos, la moción, lo que sembró las dudas entre los grupos promotores. El resto de los seis puntos del Pleno obedecen a otras cuestiones.





Preguntado ayer el regidor sobre esta situación, afirmó que, efectivamente, el Pleno que se convoca el viernes es para “esa moción e para dar explicación ás preguntas que eles plantexaron”, en alusión a lo que denominó “tripartito da oposición que dirixe Somos e Enrique Oubiña”.





Al preguntar por que, explícitamente, solo aparece el debate de una moción y no el resto de cuestiones exigidas por los demás grupos, indicó que “ás veces semella que nos perdemos nos escritos, nas palabras. Non sei se nos temos que adicar á literatura”, señaló por que se mire más la forma que el fondo y de eso beban las críticas de la oposición. “Coido que as cousas son máis doadas e sensatas” y, así, reiteró que sí, “todo vai nun mesmo punto”, para “responder todo o que confire ao proxecto desta subvención”, el del “entorno do colexio”. Garantiza, pues, que en el Pleno “queremos dar todas as explicacións habidas e por haber”. Para ello, también “tentaremos que asistan o técnico e o avogado”, para “aclarar todas as dúbidas”, reafirmándose en que “este goberno busca a transparecncia”.