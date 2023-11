El gobierno de Vilanova abandera la defensa de la democracia y convoca un Pleno contra la ley de la amnistía La situación política que atraviesa el Estado preocupa al gobierno de Vilanova que lanza una ofensiva contra la ley de la amnistía de Pedro Sánchez.

El municipio es de los primeros concellos que celebra un Pleno para votar una moción en contra de su aplicación. El alcalde popular, Gonzalo Durán, explicó ayer sus razones para convocar la sesión extraordinaria “por un motivo de conciencia democrática”, que tendrá lugar el martes a las 20 horas y a la que animan a vecinos y políticos de la comarca a acudir para que “Vilanova sexa o epicentro dunha manifestación a favor de España e demostrar a preocupación que temos pola situación que atravesa este país que o están rompendo a cachos” apuntó Javier Tourís.



Gonzalo Durán ofreció ayer una rueda de prensa en el Concello acompañado de todo su equipo de gobierno para analizar lo que está ocurriendo en torno a los pactos para la investidura de Sánchez y cómo afecta, a su entender, a la unidad del Estado.

Guardar la Constitución

“Lo que llevamos oído estos días es todo muy grave, pero lo más grave de todo es que se vaya a crear una comisión en el Parlamento para decidir y juzgar si los jueces lo hacen bien o mal. Eso supone el final del Estado de Derecho. Y para mí, que he nacido en una dictadura, es una gravedad suprema. Me molestaría morir en un sitio con menos democracia y menos libertad que lo que he vivido”, espetó el regidor vilanovés.



Durán recordó el compromiso de los concejales que cada cuatro años juran su cargo prometiendo “guardar y hacer guardar la Constitución”, y por ello, “llegó el momento, si no decimos nada los representantes de los vecinos, tampoco podremos protestar después, con la callada también se consiente”. Así pues, añadió, “cuándo se ve peligro no nos queda más remedio que decirlo”, y “romper la unidad de España y todo lo que están diciendo, va en contra de la Constitución”. “A xente está moi preocupada e indignada” remarcó Tourís.

El alcalde del PP, espera que su iniciativa sirva de punta de lanza para que en otros municipios se haga lo mismo. “No somos corderos, somos ciudadanos y tenemos que defender la Democracia porque se están retirando derechos, poco a poco y con disimulo”.