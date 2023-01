Gonzalo Durán: “Gracias a unos pasquines contra mí, tenemos centrada ya la investigación”

Lo que está ocurriendo en Vilanova estos días es de película. Por ahora parece un “thriller”, pero ojo porque el desenlace podría ser de distopía. El alcalde, Gonzalo Durán, formalizó ayer por la mañana denuncia ante la Guardia Civil por la aparición este fin de semana, de madrugada, de unos “pasquines difamatorios” contra él, que alguien arrojó por la vía pública en el entorno del Consistorio y del puesto de la Guardia Civil.



Mensajes de supuesta corrupción, incluida la urbanística; amenazas, acoso y demás acusaciones gruesas, alguna ya vertida anteriormente desde la oposición, que no han pasado desa­percibidas. Y que han dado mucho que hablar, más que por su contenido, por su posible autoría.



Lejos de amilanarse, Durán agradece en parte esta última operación contra él. “Hemos avanzado en la investigación. Ya tenemos la cosa centrada, gracias a los pasquines, en parte, y también a lo de estos días”. Con esto último se refiere a la oleada de colaboraciones ciudadanas que, indicó, ha recibido para la identificación de la pareja que quiso prender fuego a su casa en 2021. El regidor hizo públicas la semana pasada las grabaciones de sus cámaras de seguridad y habilitó un correo electrónico por si alguien podía aportar algún indicio. “Pusimos el correo electrónico por miedo a que la gente no quisiese llamar directamente. Pero que va. Al correo llegó alguna cosa, pero directamente por teléfono o por WhatsApp llegaron un montón de datos”, destacaba ayer a preguntas de este Diario.

La misma persona

“Tenemos la cosa muy centrada”. El alcalde popular insistía en el mensaje, contestando a la pregunta de que si cree que detrás de la autoría de los pasquines podrían estar las mismas personas que en los intentos incendiarios: “Sin ninguna duda, va por ahí la cosa”.



De la difusión de los panfletos hay al menos un sospechoso. Al parecer, la descripción que se maneja encajaría con la del varón que habría lanzado el artefacto incendiario contra su vivienda, que también casaría con la del hombre que intentó quemar su coche hace apenas unos días.

“Tengo más claro presentarme”

Por si alguien lo dudaba, Durán repetirá como candidato en las próximas elecciones. Así de rotundo respondía ayer a la pregunta de si todo esto está pesando en su decisión: “Podía tener yo decidido no presentarme a las elecciones, que basta que hagan esto para que me presente”, “con más ganas que nunca”. “Lo que no hago nunca es dejarme amenazar”. Eso sí, responde que esta oleada de acciones delictivas contra él “no creo que sea para quitarme las ganas, sino de otra campaña... es que no puedo decir más, tenemos claro quién es y cualquier cosa que diga...” De los nuevos indicios no solo conoce ya la Guardia Civil, sino la empresa privada contratada por el regidor para intentar aportar pruebas que permitan la reapertura judicial del intento de quemar su casa.



A la pregunta de si recibió muestras de solidaridad por parte de la oposición, respondió que de formaciones “de fuera de Vilanova, sí. De Vilanova, al revés, ataques”, afirmó.



Habrá más capítulos, eso sin duda, porque a falta de saber si se cometerán o no nuevos delitos, Durán ya avanza que, posiblemente esta semana, aportarán más datos para intentar facilitar la identificación. Entre las acciones que estudian, figuraría la publicación de imágenes de la sudadera que llevaba puesta la mujer que participó del intento de incendiar la vivienda y que también fue captada en vídeo.