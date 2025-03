Gonzalo Durán: “Nadie me dice si Altri va a contaminar o no el río y la Ría de Arousa”

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán fue preguntado esta mañana por su ausencia en la foto de los populares en el Parlamento de Galicia durante el debate sobre Altri. Aunque no salió en la imagen, el vilanovés precisó que sí acudió a la sesión, para conocer los argumentos expuestos.

En cualquier caso, declaró que “como alcalde de Vilanova” tiene interés en conocer si afectará a la zona de Arousa. “Nadie”, “ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún colectivo”, “me dice si va a contaminar el río y la Ría”. “¿Va a haber vertidos?”, cuestiona.

“¿Que no vierte nada (contaminante) al río? Entonces, la ubicación es un problema de Palas de Rei”. “Si echa, es que no puede echar. Está prohibido por la UE”. “¿Que sube la temperatura del agua dos grados?”. “Ese argumento no me vale”, “eso aquí no llega”, “calienta más el agua el sol”, manifestó.

Subrayó que "estoy en contra de cualquier vertido de una empresa al río", algo que, "en pleno siglo XXI" no puede pasar, concluyó.