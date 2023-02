O Grove celebra su Festival de Comparsas con gran expectación y largas colas para conseguir entrada

Había ganas de Comparsas y se notó. O Grove vivió hoy el gran día de su Entroido con el tradicional Festival de Comparsas, el evento más esperado, especialmente tras los dos años de parón por la pandemia.



Desde primera hora de la mañana, y algunos incluso desde la madrugada, cientos de vecinos guardaron cola en el pabellón deportivo para conseguir las entradas para el festival. Podían adquirir un máximo de dos por persona y a un precio de 6 euros cada una, y en poco más de hora y media se vendieron las 510 entradas disponibles, “sin incidencias”, recalcan desde el Concello, que confirman que todas las personas que hicieron cola consiguieron entradas y que hubo un momento en el que había entradas disponibles sin nadie a la espera.



Ya por la tarde, entre las 16 y las 19 horas fue el turno de los ensayos de las comparsas que actuaron en orden inverso al de actuación y a las 20 horas, con puntualidad inglesa, comenzó el Festival de Comparsas 2023, en su edición 48 o 50, como recordó con humor el presentador de la gala, el grovense Víctor Gallego que hizo mención también a los problemas de la sanidad en el municipio en su introducción.



Así pues, el festival comenzó con la comparsa Os da Caldeirada que,vestidos de mariachis, hicieron un resumen de la actualidad política tanto en España como en O Grove, y no faltaron letras dedicadas a los candidatos municipales y vecinos. Tras ellos, actuaron Os de Sempre -muy roqueros-, Jana de Leria, Os Arrombados, As + Plus, Os Barallocas, O último Samurai, A Tropa de Moncha a Caralla, Leña verde y cerraron el festival, Os da Prensa.

La gran fiesta meca se prolongará hasta bien entrada la noche. Quién no pueda ver hoy las Comparsas, tiene mañana otra oportunidad, ya que, durante la mañana, las formaciones estarán en ruta por los bares de O Grove y por la tarde, a partir de las 19.00 horas será el Festival Infantil de Disfraces amenizado por el dj Javi Solla en la Carpa do Entroido de la Praza de O Corgo y habrá pintacaras, maquillaje glitter, algodón de azúcar y chocolate con churros.