O Grove destinará 40.000 euros a zanjar las deficiencias en el arbolado del paseo de Lordelo

La Concellería de Mantemento de espazos públicos ejecutará un proyecto de 40.000 euros en el paseo de Lordelo para la ampliación de sus casi 80 alcorques y la mejorado del arbolado con la plantación de nuevos ejemplares y la sustitución de los más débiles por otros de una especie más resistente. Los actuales han crecido de manera desigual y algunos han tenido que ser retirados con el paso de los años porque están en plena fachada marítima y no han resistido los fuertes vientos.



El concejal Juan Ramón Outeda explicó que se evaluarán los que siguen en pie para saber cuáles se pueden salvar porque algunos sí lograron desarrollarse, levantando incluso el pavimento. No obstante, la gran mayoría se han tenido que ir retirando con el paso de los años porque no soportaron las inclemencias y otros no acaban de tener un buen crecimiento. De hecho, en el proyecto se recoge que esta situación ofrece una “imagen descuidada del paseo”.



Así las cosas, habrá sustituciones y reposiciones con ejemplares de una especie más resistente y ya con un tronco de entre 12 y 16 centímetros de diámetro. En principio, la propuesta es el llamado “árbol de hierro” de hoja perenne. El proyecto contempla además la ampliación de los casi 80 cajetines donde están plantados y hacerlos más profundos para ayudar a su desarrollo. De hecho, el edil señaló que el modelo actual pudo haber contribuido a un crecimiento deficiente en algunos casos.



Outeda añadió que la especie de sustitución “ten que ser dun crecemento medio para que dea sombra, pero tampouco tape a fachada marítima” y que su pretensión con este proyecto es que “Terra de Porto quede en condicións”. Cabe recordar que este paseo se construyó hace ya dos décadas.



Un total de 11 empresas se presentaron al proceso de licitación y la mesa de contratación ha propuesto a Revcom como adjudicataria con un precio de 42.298 euros (7.000 menos que el de licitación) y una rebaja del plazo de ejecución de siete a dos semanas. Falta la entrega de documentación para proceder a la formalización del contrato.