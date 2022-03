O Grove impulsa acciones por valor de 2,5 millones en el plan que llevará a los Next Generation

El Concello de O Grove prepara un plan de sostenibilidad turística en destino que promocionará el municipio como un destino gastronómico consolidado e impulsará acciones turísticas por valor de 2,5 millones de euros para ampliar la oferta y ofrecer diferentes alternativas de ocio complementarias.



Así lo trasladó el alcalde José Cacabelos durante la reunión del lunes con asociaciones empresariales y del sector turístico del municipio, a la que asistieron representantes de Emgrobes, Grovemakers, barcos de pasaje, establecimientos de hospedaje, locales de ocio nocturno, entre otros, para hablar del proyecto en el que trabaja el gobierno local para presentarlo a la próxima convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los fondos europeos Next Generation. En las próximas semanas habrá otra reunión específica para los locales de restauración dado su número e importancia para la economía local.



El objetivo es conocer sus propuestas y crear una colaboración público privada para que aprovechando el potencial gastronómico de O Grove, se de a conocer también otros recursos como la riqueza natural y paisajística, elementos culturales, museos y acuario, rutas de senderismo, una movilidad sostenible o diferentes eventos que se puedan poner en marcha, a mayores de la Festa do Marisco, con la intención de mejorar su competitividad.



Por ahora no hay un plan de acciones delimitado, pero se valora un montante global de 2,5 millones de euros, y se concretará en las siguientes semanas para cerrar el plan final que se debe presentar antes del 30 de abril



El regidor agradece el interés del sector en proponer ideas para incorporar a este plan que, espera, pueda ser merecedor de esta subvención. Cabe recordar que O Grove ya se había presentado a otra línea de estos fondos pero rechazaron su candidatura.