O Grove termina la cuenta atrás e inaugura la LIX Festa do Marisco

El Concello de O Grove inauguró ayer la edición número 59 de su evento más representativo y que tiene la distinción de Interés Turístico Nacional, la Festa do Marisco. Una cuenta atrás proyectada en una pantalla sirvió para dar el pistoletazo de salida al evento, con un concurrido grupo de personas esperando a que el reloj se pusiera a cero para empezar a disfrutar de las primeras raciones tras un largo tiempo de espera a causa de la pandemia.



Los vítores y los aplausos del público resonaron en la carpa de degustación para después acudir a las cajas de despacho de ticketes, cuyo horario de venta fue de 19 a 22:30 horas, cerrando los stands para recoger el marisco a las 23 horas.



En esta jornada inicial se celebró el acto de inauguración en el que participó el alcalde, José Antonio Cacabelos, junto con varios miembros de la corporación municipal, representantes de Abanca y miembros del Consello Local de Turismo.



Durante este acto de apertura, el regidor grovense declaró que “é unha ledicia poder volver a celebrar a Festa do Marisco con total normalidade, despois destes anos de pandemia”. Su discurso estuvo acompañado de la proyección de un vídeo promocional en el que se resaltan los puntos fuertes de la cita gastronómica.









Agradecimientos





Cacabelos hizo hincapié en su intervención en “agradecer a todos os traballadores e traballadoras, ademais de entidades colaboradoras, o seu esforzo para conseguir que este evento siga sendo un referente gastronómico tanto en Galicia como a nivel nacional”.



Del mismo modo, quiso incidir en que “isto é unha homenaxe aos nosos sectores económicos, a nosa xente do mar e a nosa xente da hostelería”, recalcando que “a calidade do produto está garantizada porque todo o marisco procede das nosas rías”.



Por último el dirigente quiso invitar a “todos e todas, veciñanza e visitantes, a vir gozar da Festa do Marisco, que durante 14 días encherá a vila do Grove da mellor gastronomía e música para todos os gustos e franxas de idade”. Así, añadió que “como se suele dicir, a camiñar apréndese camiñando, e a degustar o marisco, apréndese degustando”. Al finalizar el acto, tuvo lugar el tradicional brindis y el grupo local Buxa ofreció el primer concierto del marisco.