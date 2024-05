O grupo de teatro O Noso Lar promete dúas horas de “risa asegurada” este sábado en Vilanova

O auditorio Valle-Inclán de Vilanova acollerá este sábado unha comedia escenificada polo grupo de teatro “O Noso Lar”. Será a partires das 20 horas, con entrada libre e con “risas aseguradas”.



Así o adiantaron desde o grupo durante a presentación do espectáculo, nun acto na Casa Consistorial que contou tamén con presencia do rexedor, Gonzalo Durán, e co concelleiro e deputado provincial Javier Tourís.



A obra representada será “Cerrado por Bronca”, unha adaptación de “Los Autores de Mis Días”, de Antonio Paso e Ricardo González del Toro.

Escenas de matrimonios

Xirará arredor de “varias situación entre matrimonios” que crearán delirantes historias. “A xente que vaia vai estar a rir de principio a final”, ao longo de “dúas horas” de espectáculo, avanzan desde O Noso Lar. Este é a cuarta representación da obra, que pon a nove actores sobre o escenario, na súa maioría xente que nunca antes fixera teatro, pero que está a colleitar un grande éxito.



Dende o goberno local animan a todos os veciños a desfrutar do show. Ademais, Tourís comprometeu que todos os grupos de teatro, música e similares nos que haxa veciños de Vilanova terán o seu espazo e actuacións na localidades nos vindeiros meses, xa dentro do ciclo de teatro estival “Sonatas de Verano”, que se presentará en breve.