La guerra “preocupa” a Rías Baixas pero no prevé “un daño muy grande” sobre el total de las exportaciones

En términos económicos, la invasión rusa de Ucrania “preocupa” a la Denominación de Origen Rías Baixas porque es un mercado emergente y en crecimiento al que ha dedicado mucho esfuerzo de posicionamiento. No obstante, estima que una posible cancelación de las exportaciones “no causaría un daño muy grande” porque no se trata de su principal cliente extranjero y las ventas se compensarían con otros mercados en crecimiento. Así lo indicaron ayer sus responsables en la presentación de las cifras de venta en el extranjero de 2021, que han sido nuevamente de récord: por primera vez en su historia superan el 33 % del total.



El conflicto bélico sí se traduce ya en un cambio de planes en su actividad promocional, que cancela las iniciativas previstas para Rusia, uno de sus principales mercados emergentes. Un total de 24 bodegas le vendieron el año pasado más de 200.000 litros de vino, un 2,14 % del total y estaba en el puesto 11 del ranking de clientes internacionales. Una “cifra que no es desdeñable”, como señaló su presidente, Juan Gil de Araújo, y que podría perder en caso de una cancelación de las exportaciones, pero aún así confía en que “no causará un daño muy grande” porque las ventas se podrían compensar en otros mercados en crecimiento.



Eso no quita que “nos preocupa” la situación de Rusia y Ucrania, como indicó el secretario general, Ramón Huidobro, porque “nos había costado mucho” el posicionamiento en ambos mercados –en 2021 vendían en Ucrania 13 bodegas–. De hecho, explicó que abrirse hueco en el ruso “tiene un coste elevadísimo” y más para los Rías Baixas, que tienen un precio medio superior a la media, y que el “consumidor sea capaz de entenderlo, no es fácil”, añadió. Así que, en todo caso, el impacto de la guerra se reflejará en los datos de exportación de 2022 y mientras, la DO puede presumir de 2021.



Rías Baixas batió récord y obtuvo crecimientos importantes: vendió al extranjero 9,4 millones de litros, lo que supone un incremento del 16,97 % con respecto a 2020, y por valor de 56,2 millones de euros, un 27,43 % más. Estas cifras representan el 33,76 % del total de las ventas de la denominación y suponen que, por primera vez en la historia de este Consello Regulador, las exportaciones superen el 33 %. Son 190 bodegas que ofrecen sus productos en más de 70 países. En cuanto al número de botellas vendidas, fue de 12.644.123 y el precio medio por litro fue de 5,93 euros, superando así el del año anterior, de 5,44 euros.









Más volumen y valor





Respecto a los mercados, Europa se posiciona como el primer comprador en cuanto a volumen, aunque América le supera en valor. Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente, ya superan el umbral de los 2 millones de litros. Completan los cinco primeros destinos de los Rías Baixas: Puerto Rico e Irlanda, ambos con más 500.000 litros, y Países Bajos.



Entre los diez principales compradores siguen Canadá, Alemania, México, Suecia y Suiza. Destaca el incremento del volumen en países como este último (108,58 %), México (42,76 %), Irlanda (36,59 %), Países Bajos (22,25 %) y Estados Unidos (20,21 %). Y los aumentos en valor en estos países son aún mayores, empezando por Suiza (140,99 %,) México (53,40 %), Irlanda (33,88 %) y Países Bajos y EEUU, ambos con un 32,19 % más.



Aunque no se encuentran entre los diez primeros, hay otros mercados destacados por su trayectoria y que ocupan los siguientes puestos por este orden: Rusia (había subido un 6,45 % con respecto a 2020), República Dominicana (73,49 %) y Japón (28,12 %).



A la vista de estos datos, el Consello entiende superados los “peores momentos” de tres situaciones “que hemos ido afrontando bien”, según Huidobro: el Brexit, los aranceles de Trump y la pandemia. De cara a 2022, eliminadas todas las acciones promocionales previstas en Rusia, centrará sus esfuerzos en otros mercados como República Dominicana o Polonia, al mismo tiempo que mantendrá su presencia en sus principales destinos.