Heládio Outeiro | “No Grove levamos 40 anos de política revanchista e así nos pasaron por diante todos os concellos”

Cando era mozo, o concelleiro opositor máis veterano da Corporación grovense ata hai uns días denunciouse a si mesmo ante os tribunais para recuperar a voz galega do seu nome e na forma máis culta posible. Así é Heládio Outeiro Padim, na vida e xa no DNI. Tamén di moito del que nunca pensara –xúrao– coller un spray para corrixir en carteis esas deturpacións da toponimia galega que tanto lle molestan e como proba que a súa última moción fora pedir o cambio dun “La Toja” nun suposto muro público. Porque “as cousas hai que facelas polo cauce reglamentario, é como van perdurar”, defende. E se algo ten claro destes 10 anos na política activa é que sempre intentou buscar o ben común, así que o seu nome é case unha premonición porque, traducido daquela maneira, sería un cidadán da Grecia onde naceu a democracia (da Hélade) e un deses cabaleiros que defendían noblemente causas alleas (paladín).



A súa renuncia foi unha sorpresa. Co mandato mediado e tras conseguir encamiñar ao BNG na senda da recuperación. A que se debeu?

Sempre hai multifactores, pero quixen incluila no proceso do BNG de implicar caras novas trala asemblea nacional, que se demorou polo covid. Tocoume asumir a portavocía nun momento crítico pero transitorio, conseguimos encauzalo e fixemos unha labor de oposición non neutra, bastante marcada, e hoxe a xente venos como alternativa ao goberno. Tamén falta ano e medio para as municipais e é o momento de crear ese revulsivo para que xurda un novo candidato ou candidata que poida ter responsabilidades de goberno.



Como ve o seu legado?

No último pleno recibín eloxios, pero hai que darlles a medida que teñen; cando alguén deixa incluso a vida, todo o mundo fala ben del. Pero a situación é inmellorable: somos o máximo referente da oposición e o pobo nos ve como alternativa. Froito disto, o BNG gañou as últimas eleccións á Xunta e o partido local ten un plus niso. Tamén pasou algo nas municipais: a esquerda ten maioría no Pleno e a suba foi a costa da dereita –o PG caeu e o PP tivo un retroceso–, algo inaudito. Agora só espero que non volva haber maioría absoluta e poidamos ter responsabilidades de goberno.



Do anterior mandato dixo que foron catro anos perdidos. E deste?

Seguimos nunha deriva que non trae nada novo, cun alcalde que xa se conforma, como dixo nun pleno, con que sexamos un concello de tempada. O seu modelo de futuro é turismo e servizos, que é importante, pero só dá para vivir moi en precario. Moitos empresarios logran espremer eses tres ou catro meses durante todo o ano, certo, pero a maior parte da poboación, os empregados, vive a través de contratos e axudas de paro. Todo isto reflíctese na perda de habitantes e tamén porque non estamos axudando aos máis débiles, que era un dos meus impulsos en política: os anciáns, os enfermos e os nenos. Temos unha atención sanitaria moi precaria e ao final, a xente marcha fóra para ter servizos básicos e fundamentais (centro de día, garderías...) e así créanse postos de traballo fóra. Ademais da por finiquitada a industria ligada ao mar, non hai futuro. Coas potencialidades que temos non se está apostando por crear dinámicas e poñer terreos a súa disposición e cun PXOM deseñado para isto. Fíxate como está a cousa que temos a flota máis grande da ría e o porto de pasaxe con máis excursións turísticas do Estado, e non hai mecánicos navais aquí. Os estaleiros están en precario e un deles ten pasado barcos polo medio do Corgo nun día de mercado. Logo pechan dúas conserveiras –un cento de persoas de Thenaisie quedaron na rúa– e quizáis era momento de buscar que esas propiedades se destinaran a todo ese comercio, talleres... E a conserva é un pilar importante, pero deberíase potenciar cunha aposta pola extracalidade, máis cara e artesá ata o extremo, e non pelexar a céntimos o palé, iso ten os días contados.



Entendo que non confía no PXOM nin no proxecto das Monxas

Votamos en contra do PXOM polas formas, pérdenlle moito a este goberno. Enterámonos das cousas pola prensa e nas importantes, non hai mellor que o consenso para que todos axuden. Pero ten algo de neno pequeno que sempre quere o balón e nunca o pasa e, hai que recoñecelo, ata o de agora foille ben o de acaparar todo e incluso roubar o traballo e as ideas doutros e vendelas como propias. O PXOM foi a súa bandeira para entrar no Concello e logo volveuse unha cousa misteriosa e se lle negou unha exposición detallada final aos veciños. Vai hipotecar moito o futuro do pobo porque a apertura de rúas, viais… Todo o que puidera traer polémica, foi retirado. Había que afrontar as cousas e tratar de convencer do que era mellor para todos. Moitísima xente queda en suelo rústico, parece que voluntariamente, pero aquí non temos explotacións agrícolas nin horta coma no resto do Salnés. Iso váilles ocasionar gastos e, por certo, o goberno meteu unha contribución rústica. Hai que facer protección paisaxística, zonas forestais… si, pero non colle na cabeza que dentro do núcleo urbano as fincas queden como rústico, só van dar maleza e problemas. Pero a xente foi detrás diso, pensaría que queda coa finca e xa está. Agora, os dereitos urbanísticos que se perden aí van para outro lado, eh.





Para onde?

Para sitios onde se van facer desenrolos, xa se verá cando se aprobe, se se aproba. A edificabilidade aplicarase noutra parte, e para alguén que quere repartila, non hai nada como que moitos renuncien porque os contentas a eles e máis aos que a queren, pero non deixa de ser aproveitarse da ignorancia de moita xente e non explicarlle as cousas. Tamén tiñamos dúbidas porque faltaban informes e a primeira nos dentes foi da Xunta. Un arquitecto dicía: Agora comeza a partida de pin pon, pero o Grove non mandou nin unha pelota, mandou unha castaña. O PXOM non deixa de ser unha arma política máis para este goberno. O acaparou e o interese xeral quedou en plano secundario ou terciario.



Pero fixéronse moitas reunións...

Eran mitins urbanísticos sen técnicos, onde alcalde dicía si a todo ou que non sabía porque el non é técnico. Levamos 19 anos cunha irregularidade urbanística incrible e non está por solucionalo.



E o colexio das monxas? Segundo o goberno, solventará moitas das problemáticas que falaba antes.

Esta fóra de ordenación e resúltanos curioso que compre a un suposto prezo de mercado un edificio feito con donacións e cunha parte de terreo cedido polo Concello. Entendo que as institucións relixiosas precisen cartos, coma todo o mundo, pero pagar dúas veces polo mesmo… E logo as formas. Pasou coa mellora vial en San Vicente e a rotonda de Lampáns, foron iniciativas nas que o BNG incidiu na Deputación, pero nin nos invitou ás inauguracións.



É a Alcaldía o que máis lle pesa non ter conseguido nestes anos?

Non, non (ri). Un sabe as forzas que ten. Seguramente o que pesa é non ter cogobernado para demostrar a nosa valía, como noutros concellos onde houbou un antes e un despois co BNG. Seguramente puidemos nalgún momento, como se fixo no 2007-2011, pero este alcalde puxo as cousas moi difíciles e non quixo cando lle fixo falta, pero que vas dicir? Inda por riba saíulle ben!



Pensou algunha vez cal sería a súa primeira decisión como alcalde?

Non.



A Alcaldía é o obxectivo. Polo menos tería esa ilusión na noite electoral?

Pois como unha das eivas máis importantes era o PXOM, seguramente abordalo, pero en clave transparente, por barrios, convencendo e con reunións, pero non con calquera, senón cos propietarios, os que verdadeiramente poden verse prexudicados ou beneficiados. Pero é tan incrible o talante deste alcalde que as beirrarúas de Alexandre Bóveda e a mellora da entrada do aparcamento de Entrehortas quedaron no aire por ser incapaz de convencer aos donos. Aí nótase ese talante, en cousas que son para todos e onde hai que gañar e perder, como en toda negociación.



Sempre foi incisivo nos debates, “cáustico” dicía no último Pleno. Arrepíntese dalgún exceso cun contrincante político?

Si, moitas veces, de acabar de dicir algo e engadir que me pasei un pouco, pero ao mellor a situación requeríao. As cousas cáusticas, como a lixivia, hai que usalas ante certas manchas difíciles, pero sen pasarte porque tamén podes danar o tecido. Tamén hai xente que asume a loita política nesa vehemencia e outros que o toman polo persoal, que nunca foi a miña intención.



A esa falta de consenso que vén criticando todo o mandato, a resposta do goberno é que ten o mandato maioritario das urnas. Que lle parece?

Un empoderamento transitorio.As urnas e o pobo tamén se poden equivocar, mira Alemaña, e por iso, por riba delas e da loita política, debe estar o ben común. A miña cultura é moi católica por familia e recordo unhas elecccións en Xerusalén onde votaron por Barrabás e non por Xesús. Non se pode usar a revancha, iso de: “Se o dis ti, xa non o fago”. De feito, o alcalde presume de que temas importantísimos como o auditorio non ían no seu programa.









Pero é unha demanda histórica

Si, recibiu propostas ou presións porque certamente somos un pobo con moita efervescencia cultural. Pero grandes temas coma este, o colexio... Hai que consensualos para que toda a sociedade se implique e non ver a política como unha revancha, algo que existe neste pobo dende os últimos 40 anos. Cando comezou a democracia tiñamos cousas únicas na provincia, como o pavillón, e todos os concellos pasáronnos por diante. Temos un grande déficit de infraestruturas e bótolle moita culpa a ese politizar calquera actuación, de intentar levar todo ao beneficio partidista no lugar de pensar no ben común. Ademais vas depender da cor que haxa noutras administracións, e unha externa non vai investir onde haxa polémica. Un exemplo é a ampliación da lonxa, o alcalde xa empezou a tirar pedras, e o BIC de Adro Vello, fíxose un comité partidista de Deputación, Costas e Concello contra a Xunta. E así ano tras ano.



Agora xa non é edil da oposición. Pode dicir algo bo do goberno?

Non sei (pensa moito). Que intenta copiar o modelo de Potevedra, pero as copias nunca son tan boas coma os orixinais.



Que vai facer agora no tempo que antes lle ocupaba isto?

Teño moito traballo intelectual por facer, tamén son axedrecista e monitor, guía oficial do Parque Nacional, preparar os exames de reingreso no corpo de Gardacostas, onde estiven traballando ata este ano... Teño moitas frontes abertas. Na familia temos bateas e na casa dos meus pais aínda temos colleitas e animais, e a agricultura ten outros ritmos, as guerra facíanse despois da colleita ou da sembra, pero os gandeiros son escravos, os animais non entenden de días libres. De feito, a primera batalla que hai na Biblia é entre agricultores e gandeiros (Caín e Abel).



Tras esta conversa enténdese aos seus compañeiros, cando dicían que ían botar en falta as súas “leccións de historia”

A miña formación é científica, pero é unha espiña que teño cravada porque o mundo funciona gracias á técnica, á matemática..., pero as humanidades son as que explican as preguntas fundamentais do ser humano, e a única forma de saber cara onde imos é saber de onde vimos. Para iso temos que acudir á Historia, ás decisións que tomaron homes intelixentes coma nós ou máis. E a máxima de “quen descoñece o seu pasado, está condenado a repetilo”, lamentablemente cúmprese de seguido no Grove. Tamén iso de quen controla o pasado, controla o presente, e quen controla o presente, controla o futuro… Ter presente isto explícache porque a sociedade que temos é como é, e como vai indo.