Un hotelero de O Grove repele un intento de robo con un cuchillo: “Se me encaró y me dijo, te rajo vivo”

El hotelero grovense Santiago Domínguez aún tiene el susto en el cuerpo. En la madrugada del día 23 un ladrón entró en su establecimiento y cuando se enfrentó a él recibió una peligrosa respuesta. Cuchillo en mano “se me encaró y me dijo, te rajo vivo”. Después huyó a la carrera y lo perdió en la calle, pero ya ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil, que baraja varios sospechosos.





La identificación del autor con fiabilidad es bastante plausible gracias a la propia descripción ofrecida por el empresario y las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su local, el Hotel Bahía, ubicado en Ardia. No le dio tiempo a llevarse nada, pero Domínguez nunca había vivido una situación similar y aunque por fortuna no llegó a sufrir heridas, “el miedo aún lo tengo en el cuerpo”, reconoce. Y es que el ladrón no dudó un momento en esgrimir el cuchillo cuando se vio sorprendido.





Todo sucedió sobre la una y media de la madrugada del día 23 cuando el empresario escuchó ruidos y comprobó a través de su sistema de videovigilancia que un hombre había entrado en el hotel tras forzar la puerta. Los propietarios viven en el propio establecimiento, así que se dirigió hacia la estancia donde se encontraba para abortar sus intenciones, pero el ladrón no se amedrentó. “Se me encaró con un cuchillo en la mano diciéndome te rajo vivo”, rememora la víctima.





Un coche aparcado cerca

Acto seguido huyó, y el hostelero, a pesar del susto y el peligro, tuvo la suficiente sangre fría para salir corriendo detrás de él, pero lo perdió en la carretera. Seguramente el asaltante lo tenía todo pensado porque según fuentes próximas al caso habría dejado aparcado un coche en las inmediaciones del colegio de Ardia para abandonar el lugar lo antes posible.





Tras el susto y hacer un repaso, Santiago Domínguez señala que no echaron en falta dinero ni algún otro objeto de valor, así que no le dio tiempo a cumplir su propósito, pero “porque no es un hotel que está cerrado y sin nadie en su interior, si no hubiera hecho lo que quisiera”, puntualiza el grovense.





Tras lo sucedido, el empresario grovense alertó a la Guardia Civil para informar del suceso y los agentes abrieron las correspondientes diligencias después de interponer la denuncia. De hecho, ya se habrían producido algunos avances pues por las características del individuo podría tratarse de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad en materia de este tipo de robos, según informaron fuentes conocedoras del caso.