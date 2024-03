A Illa aprueba el presupuesto con la abstención opositora y algunos avances para el esperado pabellón

El Pleno de A Illa aprobó ayer los primeros presupuestos del bipartito, por 4,2 millones de euros. Lo hizo con la abstención de la oposición, que llegó a observar desde algunos errores materiales como algunos bailes menores de cifras, a proponer pequeñas inversiones no contempladas. También exigió respuestas sobre las gestiones para infraestructuras y obras que no figuran expresamente en el capítulo de inversiones, como el comprometido pabellón de deportes.



El portavoz del PP, Miguel Paz, criticó, de hecho, que estas cuentas no recogiesen ni el pabellón, ni otras promesas electorales como un plan de vivienda, impulso local al empleo y centro de día. Desde el ejecutivo se defendió que son proyectos contemplados para cuatro años y que sí ha habido ya avances en otros compromisos, como la puesta en marcha del local para la juventud o el aumento de la inversión en servicios sociales.



En cuanto al pabellón, PP y el edil no adscrito, Matías Cañón, pusieron en duda la adquisición de terrenos que el anterior gobierno había anunciado el año pasado, ya que ahora se indica que el Concello no tiene ningún terreno en titularidad comprado para este fin. No obstante, desde el bipartito precisaron que lo que sí ha habido son cesiones, ya que no todos los terrenos necesarios se comprarán. También compromisos de venta. En cualquier caso, el concejal de Deportes, Manuel García Poza, recomendó a todos los corporativos “discreción” para no perjudicar las negociaciones en marcha con algunos titulares de parcelas, haciendo un llamamiento al consenso para conseguir una infraestructura que “todos queremos para os nosos fillos”.

El debate

El alcalde, Luis Arosa, valoró los presupuestos como “bastantes realistas” y con una “labor técnica de dez”. Los detalles, ya hechos públicos en días precedentes, los reiteró en la sesión el concejal de Economía e Facenda y teniente de alcalde Manuel Suárez. Él y Cañón volvieron a protagonizar los mayores lances dialécticos. El opositor atacó calificando los presupuestos de “ruíns” y “rácanos”, con poca inversión real, señalando además algunos posibles errores materiales: “Xa non é a primeira vez que nos damos nós de conta de erros. Pero o voso traballo sería revisalos, que para iso cobrades”, espetó. “Debedes resolvelo e non dicirnos a nós que non sabemos ler, porque sumar, sabemos”. Cañón, que interpeló al nacionalista en una ocasión como “o candidato do partido menos votado”, recibió respuesta de Suárez, que se refirió a él recordando su condición de “edil non adscrito” tras un “nós” de Cañón que invitaba a pensar que se refería también a los populares.



El teniente de alcalde llegó a indicar que los datos comparativos de gasto de personal e inversión real dados por el concejal independiente “son falsos”. “Debería ser máis preciso”, máxime, remachó, después de realizar una observación a un posible error “de oitenta céntimos”.



El PP pidió incluir acciones como mayor limpieza de playas, más accesibilidad en aceras y accesos a playas, así como algún tipo de barandilla para dar mayor seguridad a los niños en el mirador del santo. El alcalde recogió las solicitudes.



El Pleno todavía abordó otro punto económico, un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder pagar facturas de finales de 2023 todavía pendientes. En ello hubo unanimidad.