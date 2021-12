A Illa de Arousa recupera su tradicional desfile de Papá Noel con una buena afluencia

A Illa empezó antes que ningún otro concello de O Salnés la celebración de los días centrales de Navidad. Todo comenzó este miércoles 22 con la lluvia de millones, 16, que el sorteo extraordinario de la Lotería dejó a través de los dos cuartos premios, vendidos ampliamente en el municipio. Ayer, la localidad insular prolongó la celebración con su desfile de Papá Noel. Se trata de la comitiva de este estilo más antigua de la comarca y uno de los grandes actos navideños en el municipio, que el año pasado tuvo que hacer un alto debido a las restricciones covid. Esta vez, pudo hacerse. Con cautela, con mascarilla, con distancia, esquivando al mal tiempo; pero se pudo llevar a término.



Había ganas de celebración y eso se notaba en el ambiente. La afluencia fue alta, haciendo caso así al llamamiento a la participación de los días precedentes. Como siempre, los más felices fueron los más pequeños. Pero las caras sonrientes también fueron cosa de los mayores.



No faltó la música en directo, a modo de pasacalles, ni los maquillajes de fantasía, ni los trajes y sombreros rojos. No hubo incidencias dignas de mención, confirmaron fuentes municipales.



Así, tranquilo y festivo, fue el preludio a la Nochebuena que recupera A Illa en unas Navidades marcadas de nuevo por el aumento de la incidencia covid. Pese a los altos índices de vacunación, los contagios siguen al alza en cifras que preocupan en el conjunto del Estado y también en Arousa. Por ello, además de la vuelta a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, se recomienda extremar las demás medidas: Distancia de seguridad, mascarilla, limpieza de manos y precaución en las reuniones, cenas y comidas de estos días, no superando la reunión de como máximo dos unidades familiares, según recomienda la Xunta.