A Illa conclúe cinco asfaltados co remanente da obra de Castelao

O Concello de A Illa anunciou a finalización dos cinco asfaltados que se financiaron co remanente da reforma de Castelao.

Así, aforráronse 244.262 euros grazas á financiación europea que pudieron destinarse a sanear o acceso a Área de Secada, a Travesía Avenida da Ponte; mellora de Lagartiño e reposicións en varias rúas.

En concreto, foron o proxecto de mellora no camiño de acceso á Area da Secada, no entorno do Monte e do Santo (48.097,5 euros); a mellora da capa de rodadura na Travesía Avenida da Ponte, Barnal dos Lagos, Barnal e Salgueiral (48.012,8 euros); mellora nas rúas Lagartiño, Travesía Pombal e Rubas (48.266,9 euros); a reposición do solado da Travesía das Hedras e do Portiño (30.758,2 euros), así como a reparación de infraestruturas viarias e solado na rúa Charco (48.375,65 euros).