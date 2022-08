A Illa licita el diseño y el trabajo técnico para la transformación del municipio en una comunidad energética

A Illa se lanza al camino que ha de llevar al municipio a convertirse en una comundidad energética autosuficiente. El Concello acaba de sacar a licitación un contrato de servicio para la redacción de los documentos y el trabajo técnico que permitirá desarrollar el proyecto europeo en el que participa, “Nesoi” (New Energy Solutions Optimized for Islands o Nuevas Soluciones Energéticas Optimizadas para Islas).

Este contrato se divide en tres lotes y sale a concurso en su conjunto con un precio base de licitación de 59.568 euros. La redacción de cada uno de estos lotes tendrá un plázo máximo de ejecución de tres meses.





El lote 1, valorado en 36.156,08 euros, será el encargado de la evaluación de los “impulsores clave do tamaño do proxecto”, así como del diseño de cada una de las áreas de la comunidad energética. El segundo lote, por 18.765,22 euros, contendrá el análisis de riesgos y la identificación de las estrategias para mitigarlos. El último lote, presupuestado en 4.646,70 euros, deberá decidir qué forma jurídica adquiere la comunidad energética que se funde.





Detalle de los trabajos

Según los pliegos, en el lote 1 se deberán redactar dos estudios diferenciados. El primero deberá realizar un “estudo estatístico da poboación da illa, as vivendas que conforman o municipio, así como un estudo pormenorizado dos sectores económicos” locales y también la movilidad, “tanto terrestre como marítima”.





Aquí se deberá incluir un análisis del consumo energético de cada uno de esos sectores económicos estudiados. También deberá señalarse una previsión de tendencia futura de consumo.





El segundo estudio del lote 1 se dedicará al “deseño das áreas de traballo da futura comunidade enerxética”. “Partindo do potencial de usuarios e consumos do punto anterior darase forma a cada unha das áreas de traballo da comunidade enerxética, incluíndo para cada unha delas un plan de traballo con obxectivos realizables e escalados no tempo”. Se contemplarán aquí la generación eléctrica y térmica renovables, el almacenamiento eléctrico, la gestión de demanda, smart grid (red eléctrica inteligente),

eficiencia energética en las edificaciones y movilidad alternativa.





El lote 2, como se adelantó, se dedicará al análisis de riesgos a los que puede exponerse una comunidad energética como la proyectada, así como las estrategias de mitigación para poder hacer frente a esas posibles amenazas, tanto legales o contracturales como técnicas.





Finalmente, el tercer lote se encargará de definir la forma jurídica de esa comunidad, repasando normativa y viendo las potencialidades y trabas de cada una de las posibles formas que puedan adoptarse, por ejemplo, la constitución como asociación, empresa, consorcio, cooperativa o fundación, entre otras muchas posibles opciones que deben ser exploradas.