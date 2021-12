A Illa se reunirá con los bateeiros por la crisis de la cría y los apoyará frente a Mar con una moción

La crisis abierta entre mejilloneros, percebeiros y Xunta de Galicia por la polémica decisión de Mar de acotar zonas de recogida de cría para los bateeiros ha hecho saltar al gobierno local de A Illa. En un municipio donde gran parte de su población tiene su modo de vida en las bateas, el alcalde, el socialista Carlos Iglesias, salió ayer en defensa y apoyo de este sector, promete una moción para trasladar este respaldo en Pleno y llama públicamente a la Consellería a reconsiderar su posición, que ha causado el portazo de los representantes mejilloneros.





Además, el regidor está en contacto con los presidentes de las cuatro asociaciones locales de bateeiros y avanza que el Concello se encuentra preparando una reunión con los representantes de este colectivo profesional para abordar esta “guerra da mexilla” que, opinan desde el grupo de gobierno, “non é outra cousa que un intento de sabotear a extracción da cría de mexillón das rocas, algo que leva décadas facéndose e que agora pretende ‘privatizarse’ para deixalo en mans doutros sectores que non son os que crían o mexillón”. Iglesias envía también recado a San Caetano: “A Xunta e a Consellería do Mar saberán por que se deixaron levar por estes intereses, pero se pensaron que isto non lles ía provocar protestas por parte das persoas afectadas, trabucáronse”, advierte. “Somos xente de mar e sabemos loitar contra as dificultades”.





Iglesias subraya que “hai moitas familias afectadas e estase xogando coas cousas de comer”. También que el sector mantuvo gran parte de la economía a flote durante la pandemia. Por todo ello, “se a conselleira non entende isto”, “que dimita e deixe deixe paso a unha persoa cunha mentalidade algo máis moderna”, arremete.





Por ello, la moción pedirá a Mar que “cesen as hostilidades co sector bateeiro” y que defienda a un colectivo “emblema” de Galicia.