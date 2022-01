La Justicia obliga al Concello de Sanxenxo a revertir los cambios en el Servizo municipal de Emerxencias

El Concello de Sanxenxo tendrá que revertir en un plazo de 20 días el Servizo Municipal de Emerxencias a las condiciones previas a la última reorganización que decidió el gobierno de Telmo Martín, derivando a seis efectivos de la plantilla a otro departamento de prevención de incendios.





Así lo determina la sentencia que han hecho pública los trabajadores de Emerxencias de Sanxenxo que desde que se conoció la “temeraria decisión”, como ellos la califican, del ejecutivo local, han pleiteado para frenar una reducción del personal que, aseguran, entraña un peligro para los vecinos y para los propios efectivos, al contar únicamente con dos personas por turno, cuando no deberían ser menos de tres.





Según explica la plantilla, tras conocerse el fallo, éste tuvo que ser corregido por un error de redacción y el Concello intentó interponer un recurso aun cuando “no era recurrible”, sin embargo, confirman, “ya es oficial”.





“Telmo Martín se ha quedado solo en contra de los vecinos y la Justicia”, manifiestan desde el servicio, con una “demoledora sentencia” que “desmonta todas y cada una de las mentiras que el alcalde esgrimía para vestir de legal lo que desde el principio fueron unas represalias contra unos trabajadores que, lo único que hicieron siempre, fue reclamar sus derechos y no claudicar a su ya conocido modo de gobernar del “ordeno y mando”.





Argumentos rechazados

De este modo, exponen, los magistrados echarían por tierra uno de los argumentos para reducir la plantilla a 12 efectivos, negando que sea una exigencia del convenio GES, ya que la sentencia indica que no solo el Concello no justifica haber solicitado acogerse a dicho convenio GES, de la Xunta y Diputación, (el actual servicio es municipal aunque cuenta con aportaciones de estas dos administraciones), y que aunque lo hubieran pedido, según el convenio no existe dicha limitación, habiendo GES con hasta 19 efectivos.





En cuanto a que el servicio puede funcionar con una plantilla de 12 efectivos, el tribunal acredita que esta justificación no se sostiene, puesto que se convoca una bolsa de personal por procedimiento de urgencia, con la incorporación inmediata, una vez se retiran las 6 personas del servicio. No solo esto, sino que la sentencia indica que la posible existencia de ese convenio GES, reportaría un beneficio para el propio Concello, que nunca sería justificación para adoptar esas “medidas organizativas”, siempre según la documentación expuesta por los trabajadores.





Asimismo, sobre el traslado de seis efectivos para la creación de la brigada preventiva de incendios, se indica que “no resulta acreditada esa mayor operatividad, no sólo porque en la existencia de un mayor o menor número de incendios (…) influyen múltiples circunstancias como por ejemplo la climatología, sino porque si observamos la dedicación de los oficiales capataces en labores de prevención (folio 1149), se aprecia que su trabajo ha sido destinado fundamentalmente (un 80 %) a la limpieza de tajeas para evitar inundaciones y al corte de ramas de árboles que lindaban con carreteras (un 15 %), tareas éstas que poco o nada parecen haber influido en la disminución de los incendios con la que el Concello pretende justificar la reorganización llevada a cabo“, refleja el documento.





“Plazo inexcusable de 20 días”

Ahora, según establece la sentencia desvelada, el gobierno local tiene un “plazo inexcusable” de 20 días para devolver el servicio a su condición anterior, con el mismo horario, los tres efectivos por guardia y las mismas funciones que antes de la reorganización.





Por su parte, los trabajadores celebran esta batalla ganada al Concello de Sanxenxo y se preguntan si el regidor seguirá con su huida hacia delante en este “sinsentido”, o si por el contrario acatará la sentencia, y también si los concejales del grupo de gobierno van a seguir apoyando este tipo de decisiones “arbitrarias” que solo tendrían, dicen, con un afán personal”. Las respuestas corresponden ahora al Concello que tendrá que decidir que medidas tomar con este servicio. Otra cuestión que queda en el aire es si se mantiene la brigada contra incendios pues está formada por el personal de Emerxencias.