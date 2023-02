Los lunes al col y Marajota e Media, tradición y relevo de un mismo mérito: El Entroido es para reír

Cambados celebró ayer su concurso de disfraz adulto y juvenil y el de comparsas. Finalmente, Los lunes al col-Os turulletas no estuvieron solos y al escenario también se subió Marajota e Media de Vilaxoán, que se llevó el segundo premio, de 450 euros. Comparten el mérito de ser las únicas en sus respectivas localidades que mantienen viva esta tradición. La vilagarciana puede presumir de tres décadas de existencia y la cambadesa de haber resucitado el talento cambadés de las murgas. Ayer volvió a ganar (600 euros), pero ya llevaba días animando el Entroido de la capital del albariño con sus pasacalles y actuaciones en bares, que este año organizaron mediante un concurso popular.



Como siempre, usaron atuendo femenino y se vistieron de “viejitas” y, de hecho, uno de sus temas, “Caralludas”, estuvo dedicado a esas mujeres; a esa “muller vella, brava e rabuda” y además “caralluda” que ahora va a los bailes de Peña porque “xa traballei bastante non volvo ao de antes”. Una canción con música de “Ciega, Sordomuda”, de Shakira, y que más que una parodia, fue un homenaje a las peronas que ven como sus cuerpos envejecen ante sus ganas de seguir viviendo.



La política no estuvo muy presente este año. Únicamente hubo una referencia al concejal Xurxo Charlín en esta letrilla. Lo cierto es que la relación entre los socios del bipartito, sin conflictos recientes, por lo menos públicos, no es tan inspiradora como las tensas relaciones que llegó a haber en el cuatripartito. No obstante, Los lunes al col no se olvidaron de temas actuales como la denuncia por agresión del responsable de instalaciones deportivas de Cambados, que precisamente ayer recibía la sentencia condenando al monitor de judo acusado. “Richar Lee”, así lo bautizó la comparsa, asegurando a ritmo de “Fruta Fresca” de Carlos Vives que “lle pode ao profesor de judo” con “ese chándal con zapatos que é a moda portughesa” y con ese “coche do Concello que é do ano da pera”.



Tampoco podían dejar pasar los desagradables ataques con excrementos a un portal y los pinchazos de ruedas de coches. “Solo queda pedirlle perdón aos veciños, os pinchasos foron pa´ocultar os peidiños”, cantaron, poniéndose en la piel del autor: “Sempre me entra o apretón na rúa Os Olmos”. Todo ello sonando a la canción “Con un par”, de Joaquín Sabina, dedicada al famoso Dioni.



Y es que para parodiar y reír está precisamente el Entroido, como recordaban ayer los propios cambadeses en una composición donde replican las críticas recibidas por algunas letras con la mujer como protagonista, porque “podemos ter moi mal gusto, non che temos que gustar, pero por non ter talento non nos tes porque acusar”. De hecho, advirtieron que “contra a lacra do machismo con nós sempre vas contar” y “por leres un par de libros, non es Simone de Beauvoir”, así que “Non! Non nos podrán calar!”, gritaron al modo de “No nos podrán parar” de Celtas Cortos.



Y en cuanto a los premios de disfraces, en Juvenil ganaron “Plantada en el altar” (categoría individual, 125 euros en vales de compra para gastar en Zona Centro) y “Animais” (grupo, 225 euros). Y en Adulto, resultaron elegidos “Dragón” (individual, 125 euros), “Tronquitos” (parejas, 175 euros) y “Royal Family” (grupo, 225). Las autoridades, como el alcalde Samuel Lago y el concejal Tino Cordal también se transformaron para la ocasión.