Malestar en Cambados por las placas del homenaje a los náufragos

A las pocas horas del acto de homanaje de este sábado en Cambados a las víctimas de los naufragios, el malestar crecía en redes sociales y fuerzas políticas como Cambados Pode se hacían eco de él.

Muchos vecinos protestaban por la leyenda de las dos placas y dejaban su descontento patente en redes sociales, incluso en las del Concello.

La placa mayor era en recuerdo del Villa de Pitanxo y en ella figura la relación de nombres de los náufragos de esta tragedia. La segunda tiene una mención genérica: “En lembranza dos fillos do mar que non regresaron a porto”. Pronto surgieron críticas por que no aparecen expresamente los nombres de las víctimas de otros naufragios, como el del Sin Querer Dos o el Bahía. Incluso algunos familiares mostraron su disgusto públicamente. Pode considera el acto “moi bonito”, pero también que el Concello cometió un “erro” y pide que lo “corrixa”.



La colocación de la placa del Villa de Pitanxo se inscribe en una iniciativa de las familias, para colocar elementos análogos en todos los municipios donde residían marineros fallecidos. En Cambados se ha añadido otra placa, la segunda, a modo genérico, pero ha dolido que, aunque las víctimas de los otros naufragios sí se recordaron en la ceremonia de hoy, no hubiera el mismo recuerdo, explícito, con sus nombres en las placas.

El Concello sale al paso de la polémica

Esta misma tarde, el Concello quiso salir al paso de la polémica. Lo hizo con este comunicado: "A homenaxe aos náufragos que dende hoxe permanece ubicada nos Xardíns da Casa do Mar componse de dúas partes. Por unha banda, a placa en lembranza do Villa Pitanxo, deseñada pola asociación de familias dos mariñeiros falecidos e desaparecidos no naufraxio en augas de Terranova e que é a mesma para todos os municipios onde residian as víctimas. A outra parte, a propia homenaxe do Concello de Cambados a todos os naufragos do municipio é a escultura 'Despedida', onde nos vindeiros días se colocará unha placa co nome dos mariñeiros falecidos no mar nos últimos anos, previo consenso coa Confraría de Pescadores".