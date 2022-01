Malestar del grupo de gobierno de Somos con la Ruta do Viño por no celebrar su asamblea en su sede, en Cambados

El grupo de gobierno de Somos Cambados mostró ayer su “malestar” y “rechazo” a que la Ruta do Viño Rías Baixas celebre este año su asamblea anual ordinaria en Pontevedra en lugar de en su sede, ubicada en la localidad, en el Pazo de Torrado. Además retoma su respaldada reivindicación de que la del Consello Regulador de la Denominación de Origen se traslade a la capital del albariño.



Su portavoz, Tino Cordal, recordó que el Concello acondicionó hace unos años los bajos del emblemático pazo para el trabajo administrativo y de atención al público de esta asociación sin ánimo de lucro. De hecho, indicó que “se precisaran doutro local maior por cuestión de aforo” se le buscaría en la propia localidad y cita tres como Exposalnés, el Museo do Viño o el auditorio municipal de A Xuventude como posibles. Pero lo que no le parece de recibo y le provoca “malestar”, añade, es que celebre su asamblea en la capital de la provincia, donde también tiene su sede el Consello Regulador de la DO Rías Baixas.









Histórica demanda





De hecho, aprovecha Cordal para advertir que “Somos Cambados seguirá a reclamar o traslado” al municipio, “onde sempre tiña que ter estado”. Este asunto ya generó gran polémica en 2003 cuando el gobierno de aquel entonces en la Xunta y en el órgano vinícola se decantaron por el pazo pontevedrés de Mugartegui después de haberse comprado Torrado en Cambados bajo el anuncio de que tendría ese mismo fin. De poco valieron los principales argumentos que también esgrime el grupo de gobierno cambadés: la vinculación histórica de la localidad con el sector, que la comarca de O Salnés aglutina al 75 % de los viticultores y más del 60 % de la producción del sello de calidad y que Pontevedra “non forma parte da DO”.



Esta cuestión fue una de las primeras que planteó el grupo de Tino Cordal cuando accedió al gobierno cambadés en cuatripartito, en 2015. El propio teniente de alcalde recordaba ayer que su moción fue aprobada por unanimidad del Pleno y que luego se llevó a otros de la comarca logrando el mismo resultado. Incluso en la Mancomunidade do Salnés, que aglutina a los nueve concellos. Y además de este respaldo institucional “solicitoulles o seu apoio ás adegas e aos viticultores”, añadió.



Su propósito, dice, es alcanzar un acuerdo con la Xunta y el Consello para “establecer unha data concreta na cal a sede abandone Pontevedra”. Sin embargo, desde la denominación siempre han sido reticentes teniendo en cuenta que sigue vigente el convenio firmado con el concello pontevedrés para la cesión gratuita de gran parte de Mugartegui.









Convenio capitalino, vigente





Lo firmaron en 2003 el actual alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y la presidenta de la DO por aquel entonces, Marisol Bueno, y con una duración de 30 años, así que no expira hasta 2033. Se firmó por el periodo de tiempo más amplio posible recogido por la legislación precisamente para que se pudieran amortizar las inversiones a realizar por el sello vinícola para adecuarlo a su actividad.



Así lo indicaba el actual dirigente de la DO, Juan Gil de Araújo en 2015. El bodeguero señalaba por aquel entonces que “como cambadés de adopción que más quisiera”, sin embargo, añadía a continuación que se imponía esa “realidad” del convenio aún en vigor.